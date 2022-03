Czym należy kierować się przy wyborze wozu paszowego?

Zakup wozu paszowego to duża inwestycja, ale i duże ułatwienie pozwalające zaoszczędzić czas energię, a co za tym idzie również pieniądze. Taka inwestycja musi być jednak poprzedzona analizą pozwalającą dobrać maszynę do danego gospodarstwa.

O kryteria wyboru jakimi powinniśmy się kierować przy wyborze wozu paszowego pytaliśmy podczas Targów Ferma w Bydgoszczy Krystiana Jopka, dyrektora działu maszyn rolniczych, A-Lima-Bis Sp. z o.o.

Jednym z ważniejszych wskaźników wyboru, uzasadniających jednocześnie inwestycję pod kątem ekonomicznym, jest wielkość żywionego stada, która będzie inna w przypadku żywienia bydła mlecznego i bydła mięsnego. Ocenia się, że wóz paszowy jest opłacalną inwestycją już przy żywieniu 30 krów dojnych, zaś w przypadku bydła mięsnego wielkość obsługiwanego stada powinna być dwukrotnie wyższa.

