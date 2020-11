Dania po Szwecji wprowadza mleko o zerowej emisji dwutlenku węgla

Arla wprowadziła na rynek w Danii mleko o zerowej emisji dwutlenku węgla, po tym jak w ubiegłym roku zrobiła to Szwecja.

Ale czy nabiał może być neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla? Tak i nie.

Ambicją Arla Foods jest zero emisji dwutlenku węgla do 2050 r. I chociaż stale poprawia i zmniejsza swój wpływ na klimat, wciąż pozostaje wiele problemów do rozwiązania. Zmiana procesów biologicznych zachodzących w produkcji mleka wymaga czasu. Nie można po prostu powiedzieć krowie, żeby nie emitowała metanu do atmosfery.

Ale podczas trwa praca nad długoterminowymi rozwiązaniami, istnieje sposób na tworzenie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla produktów tu i teraz. Nazywa się to kompensacją klimatyczną i może być trochę trudne do zrozumienia.

Krótko mówiąc, oznacza to, że inwestujemy w projekty, które pochłaniają taką samą ilość dwutlenku węgla, jaką emitujemy. Przykładem jest premiera nowego mleka w Danii:

90 milionów litrów mleka sprzedawanych każdego roku w ramach asortymentu Arla ØKO, który obecnie neutralizujemy pod względem emisji dwutlenku węgla, emituje 123 000 ton CO2. Dotyczy to wszystkich etapów produkcji od krowy do konsumenta. Będziemy teraz inwestować w różne projekty, które łącznie pochłaniają nie mniej niż taką samą ilość, CO2, co daje całkowitą emisję zerową, czyli neutralność klimatyczną.