Grupa spółek Danone rozszerzyła skalę swoich działań dotyczących rolnictwa regeneratywnego. Dlaczego rolnictwo regeneratywne jest istotne dla konsumentów i producentów z sektora spożywczego? Porozmawiamy o tym na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie z Markiem Sumiłą, dyrektorem zarządzającym Danone i Żywiec Zdrój.

W regeneratywnym rolnictwie ważni nie tylko rolnicy

Podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, w drugiej części sesji Rolnictwo Regeneratywne poruszymy temat tzw. "łańcucha regeneratywnego". Jednym z naszych ekspertów jest Marek Sumiła, dyrektor generalny Danone i Żywiec Zdrój.

Grupa spółek Danone od lat podejmuje działania na rzecz rolnictwa regeneratywnego. Niedawno ogłosiła uruchomiła kolejny program dla rolników. W ramach zainicjowanej współpracy z Fundacją Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra zrealizowany zostanie program edukacyjny, w tym m.in. cykl spotkań edukacyjnych oraz doradczych w zakresie zintegrowanej produkcji regeneratywnej w gospodarstwach rolnych. Do końca 2023 roku działaniami objętych zostanie 50-ciu dostawców Danone.

- Od lat wspieramy naszych dostawców mleka we wdrażaniu programu rolnictwa regeneratywnego, co jest korzystne dla środowiska, ale również dla rozwoju ekonomicznego samych gospodarstw. Teraz, dzięki porozumieniu, które zawarliśmy z Fundacją Terra Nostra, będziemy mogli działać na jeszcze większą skalę. Wspólnie zapewnimy naszym dostawcom silne wsparcie merytoryczne i praktyczne. Wszystko zaczyna się od edukacji, dlatego na ten element kładziemy szczególny nacisk – wyjaśnia Marek Sumiła, dyrektor generalny Danone i Żywiec Zdrój.

Zgodnie z filozofią firmy Danone wprowadzanie praktyk z zakresu rolnictwa regeneratywnego to także odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy, dokonując codziennych wyborów żywieniowych, coraz większą wagę przykładają do pochodzenia artykułów spożywczych – oczekują bardziej zrównoważonego sposobu prowadzenia upraw oraz procesów produkcji. Wspieranie wdrażania tych praktyk to umożliwienie konsumentom pośredniego włączenia się w ten proces.

Hodowcy też mogą być regeneratywni

Grupa spółek Danone jako pierwsza firma w sektorze spożywczym ogłosiła globalne zobowiązanie do redukcji emisji metanu. Jest ono częścią celów zawartych w dokumencie „Droga Pozytywnego Wpływu” – nowej strategii zrównoważonego rozwoju. Określa ono, że w ciągu najbliższych siedmiu lat firma zamierza ograniczyć o 30% emisję metanu, która wynika z procesu pozyskiwania świeżego mleka.

Przeszło połowa mleka, jaka trafia do produktów Danone wytwarzanych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są praktyki rolnictwa regeneratywnego. Aby rozwijać ten kierunek, Danone przeprowadza u swoich dostawców specjalny audyt, który jest realną pomocą dla gospodarstw w identyfikacji stopnia wdrożenia praktyk regeneratywnych. Do końca 2023 takim audytem zostanie objętych 100% współpracujących z firmą gospodarstw mlecznych.

