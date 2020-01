Danone zamyka mleczarnię. 200 hodowców straci odbiorcę

Francuska firma spożywcza Danone ogłosiła, że pod koniec lipca 2021 r. zamknie swoją mleczarnię w Rosenheim (Bawaria).

Przyczynami zamknięcia jest niższy wskaźnik obłożenia mocy produkcyjnych i potrzeba dostosowania się do zmieniających się trendów konsumenckich. Danone podała, że wykorzystanie mocy produkcyjnych zmniejszyło się o około 70 proc. w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Kluczową rolę odegrała także potrzeba dostosowania się do szybko zmieniających się trendów konsumenckich. Firma wyjaśniła, że ​​ produkty zakładu w Rosenheim nie są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku, a inwestycje wymagane w celu dostosowania się do nowych wymagań klientów są zbyt wysokie.

Ma to wpływ na 160 pracowników i ponad 200 producentów mleka w regionie, którzy muszą znaleźć nowego klienta.

Dyrektor zarządzający Danone, ogłosił, że wraz z radą zakładową opracuje plan socjalny wspierający pracowników w znalezieniu nowego zatrudnienia, chce także pomóc producentom mleka znaleźć nowych klientów.

Według Zielonych firmy i politycy muszą wspólnie szukać sposobu na utrzymanie lokalnej mleczarni. Rząd koalicji może teraz wykazać poważne zainteresowanie promocją regionalnej żywności.

- Potrzebujemy funkcjonującego regionalnego łańcucha od produkcji przez przetwarzanie do marketingu – powiedział polityk Zielonych. Widzi też możliwość założenia własnej spółdzielni i stworzenia silnej marki regionalnej.