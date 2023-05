Grupa spółek Danone ogłosiła globalne zobowiązanie do redukcji emisji metanu. Nowa strategia zrównoważonego rozwoju firmy zakłada, że w ciągu najbliższych siedmiu lat zostanie ograniczona o 30 proc. emisja metanu, która wynika z procesu pozyskiwania świeżego mleka

Nowa strategia Danone, oprócz ambitnych celów klimatycznych, zawiera m.in. zobowiązania w zakresie rozwoju praktyk rolnictwa regeneratywnego, ochrony zasobów wodnych, zapewnienia obiegu zamkniętego opakowań i ograniczania marnowania żywności.

Choć już teraz energia elektryczna we wszystkich 7 zakładach Danone pozyskiwana jest ze źródeł odnawialnych, to firma właśnie postawiła sobie jeszcze bardziej ambitne cele na 2030 rok. Firma ogłosiła cele dekarbonizacji, które zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Ustanowione przez firmę cele klimatyczne wpisują się w postanowienie Porozumienia Paryskiego, zakładające ograniczenie ocieplenia klimatu do poziomu 1,5°C w porównaniu z epoką preindustrialną.

- Podnosimy poprzeczkę celów, jakie sobie stawiamy. Działania już zrealizowane, ale również zobowiązania, które właśnie ogłosiliśmy to nasz realny wkład w walkę ze zmianami klimatu, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zdrowie ludzi i równowaga planety stanowią wspólny ekosystem, w którym jeden element nie może funkcjonować bez drugiego. Każdy z nas ma tylko jedno zdrowie, żyjemy na jednej planecie, dlatego wywieranie pozytywnego wpływu na te dwa obszary postrzegamy jako strategiczną rolę grupy spółek Danone. Wyrazem tego podejścia jest wizja One Planet. Onet Health, jaką konsekwentnie realizujemy – mówi Paweł Piątek, Dyrektor Generalny grupy spółek Danone w Polsce.

Danone to pierwszy producent żywności na świecie, który ogłosił takie zobowiązanie. Deklaracja obejmuje redukcję emisji metanu, wynikającą z pozyskiwania świeżego mleka, jakie jest składnikiem produktów mlecznych, oferowanych przez firmę.

– Redukcja emisji metanu jest integralną częścią naszego całościowego podejścia do wytwarzania żywności w sposób maksymalnie zrównoważony, co obejmuje wszystkie etapy łańcucha wartości. O jakość żywności i równowagę planety dbamy zanim wyrosną rośliny, stanowiące paszę dla krów, których mleko staje się składnikiem produktów mlecznych Danone. Rozumiejąc, że wpływ naszych dostawców jest częścią naszego wpływu, kontynuujemy wspieranie współpracujących z nami gospodarstw mlecznych we wprowadzaniu praktyk rolnictwa regeneratywnego, co przynosi korzyści zarówno gospodarstwom, jak i planecie. Wspólnie z gospodarstwami i partnerami merytorycznymi, będziemy również rozwijać innowacyjne rozwiązania, a jednocześnie niezmiennie dbać o dobrostan zwierząt.– wyjaśnia Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój

Promowanie modelu regeneratywnego

Inicjatywy, które przyczynią się do zapowiedzianej redukcji emisji metanu już są podejmowane, czego przykładem jest wprowadzanie praktyk rolnictwa regeneratywnego. Już teraz przeszło połowa mleka, jaka trafia do produktów Danone wytwarzanych w Polsce, pochodzi z gospodarstw, w których obecne są takie praktyki. Aby rozwijać ten kierunek, firma przeprowadza u swoich dostawców specjalny audyt, który jest realną pomocą dla gospodarstw w identyfikacji stopnia wdrożenia praktyk regeneratywnych.

Do końca 2023 takim audytem zostanie objętych 100 proc. współpracujących z firmą gospodarstw mlecznych. Kolejnym działaniem jest program edukacyjny, kierowany do rolników. Firma przeprowadzi też projekty pilotażowe – m.in. w pięciu gospodarstwach wprowadzone zostaną rozwiązania, związane z poprawą stanu gleby, co jest realnym krokiem w drodze do neutralności klimatycznej tych gospodarstw.

Stop marnowaniu żywności

Danone przeciwdziała emisji gazów cieplarnianych również poprzez konsekwentną walkę z marnowaniem żywności. Rozwiązania w tym zakresie wprowadzono na wszystkich etapach powstawania produktów. Blisko 60 proc. surowców i półproduktów niemożliwych do zagospodarowania w procesach produkcji jest przetwarzana na paszę dla zwierząt. Zaś pozostałe resztki żywnościowe, przekazywane są w 100 proc. do recyklingu lub odzysku. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom, żadna żywność z fabryki nie trafia na wysypisko.

Na wielu produktach zmieniono oznakowania dat z „należy spożyć do” na „najlepiej spożyć przed” oraz dodano oznaczenie ,,często dobre dłużej”. Ma to na celu zachęcenie konsumentów by użyli zmysłów do oceny produktu, zanim podejmą decyzję o jego ewentualnym wyrzuceniu, a poprzez to ograniczenie marnowania żywności w gospodarstwach domowych.