Naukowcy z całego świata podpisują się pod deklaracją dublińską w sprawie społecznej roli zwierząt gospodarskich. Deklaracja ta ma „dać głos wielu naukowcom na całym świecie”, którzy prowadzą badania w różnych dyscyplinach, „aby osiągnąć zrównoważony pogląd na przyszłość hodowli zwierząt”.

„Systemy hodowlane muszą rozwijać się w oparciu o najwyższe standardy naukowe. Są zbyt cenne dla społeczeństwa, by stać się ofiarą uproszczeń, redukcjonizmu czy fanatyzmu. Systemy te muszą pozostać zintegrowane ze społeczeństwem i cieszyć się powszechną akceptacją. W tym celu naukowcy są zachęcani do dostarczania wiarygodnych dowodów na temat ich korzyści żywieniowych i zdrowotnych, zrównoważenia środowiskowego, wartości społeczno-kulturowych i ekonomicznych, a także rozwiązań w zakresie wielu potrzebnych ulepszeń” – zaznaczono w deklaracji, która ma „dać głos wielu naukowcom na całym świecie, którzy pilnie, uczciwie i z powodzeniem prowadzą badania w różnych dyscyplinach, aby osiągnąć zrównoważony pogląd na przyszłość hodowli zwierząt”, jak czytamy w deklaracji.

Wyzwania stojące przed hodowlą zwierząt

W ocenie inicjatorów deklaracji dzisiejsze systemy żywnościowe stoją przed bezprecedensowym, podwójnym wyzwaniem. Z jednej strony mamy do czynienia z wezwaniem do zwiększenia dostępności żywności pochodzenia zwierzęcego, aby pokryć niezaspokojone potrzeby żywieniowe około trzech miliardów ludzi, u których niedobory składników odżywczych przyczyniają się do zahamowania wzrostu, wyniszczenia, anemii i innych form niedożywienia. Jednocześnie jednak niektóre metody i skala systemów produkcji zwierzęcej stanowią wyzwania w odniesieniu do różnorodności biologicznej, zmiany klimatu i przepływu składników odżywczych, a także zdrowia i dobrostanu zwierząt w ramach szerokiego podejścia „Jedno zdrowie”, jak wskazują autorzy deklaracji.

Inicjatorzy podkreślają również, że w związku z silnym wzrostem populacji w krajach rozwijających się, gdzie duża część populacji uzależniona jest od zwierząt gospodarskich, wyzwania związane z podażą i zrównoważonym rozwojem rosną wykładniczo, a opracowanie rozwiązań opartych na dowodach staje się coraz pilniejsze.

Hodowla zwierząt a ludzkie zdrowie

Żywność pochodzenia zwierzęcego dostarcza wielu niezbędnych składników odżywczych i innych związków prozdrowotnych, z których wielu brakuje w dietach na całym świecie, nawet wśród populacji o wyższych dochodach.

„Osoby z dobrymi zasobami mogą być w stanie zapewnić sobie odpowiednią dietę, jednocześnie mocno ograniczając mięso, nabiał i jajka. Takie podejście nie powinno być jednak zalecane dla populacji ogólnej, szczególnie w przypadku grup o podwyższonych potrzebach, takich jak małe dzieci i młodzież, kobiety w ciąży i karmiące piersią, kobiety w wieku rozrodczym, osoby starsze i osoby przewlekle chore” – tłumaczą inicjatorzy deklaracji.

„Dowody bioewolucyjne, antropologiczne, fizjologiczne i epidemiologiczne wskazują, że regularne spożywanie mięsa, nabiału i jaj, jako część dobrze zbilansowanej diety, jest korzystne dla ludzi” – dodają.

Zwierzęta gospodarskie a środowisko

„Zwierzęta hodowlane są niezastąpione w utrzymaniu obiegowego przepływu materiałów w rolnictwie, ponieważ duże ilości niejadalnej biomasy, która jest produktem ubocznym produkcji żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi, są poddawane recyklingowi na wiele sposobów. Zwierzęta hodowlane są optymalnie przygotowane, aby ponownie przekształcić te materiały w ramach naturalnego obiegu, a jednocześnie produkować wysokiej jakości żywność. W szczególności przeżuwacze są w stanie wykorzystać obszary marginalne, które nie nadają się do bezpośredniej produkcji żywności dla ludzi” – jak czytamy w deklaracji.

Ponadto autorzy wskazali, że dobrze zarządzane systemy hodowli zwierząt, które stosują zasady agroekologiczne, mogą przynieść wiele innych korzyści, takich jak sekwestracja dwutlenku węgla, poprawa stanu gleby, różnorodność biologiczna, ochrona dorzeczy i świadczenie podstawowych usług ekosystemowych.

Podczas gdy sektor hodowlany musi zmierzyć się z pewnymi ważnymi wyzwaniami związanymi z eksploatacją zasobów naturalnych i zmianą klimatu, ogólnikowe plany przeciwników hodowli zwierząt, takie jak drastyczna redukcja pogłowia zwierząt gospodarskich, mogą w rzeczywistości prowadzić do problemów środowiskowych na dużą skalę, jak tłumaczą autorzy deklaracji.

Hodowla a socjoekonomia

„Od tysięcy lat hodowla zwierząt dostarcza ludzkości żywność, odzież, energię elektryczną, nawozy, pracę i dochody, a także majątek, zabezpieczenia, ubezpieczenia i status społeczny. Żywność pochodzenia zwierzęcego jest najszybciej dostępnym źródłem wysokiej jakości białka i wielu ważnych składników odżywczych dla konsumentów na całym świecie” – zaznaczono w deklaracji.

Ponadto posiadanie żywego inwentarza jest również najczęstszą formą własności prywatnej na świecie i stanowi podstawę kapitału finansowego społeczności wiejskiej, zaś w niektórych społecznościach hodowla zwierząt jest jednym z niewielu dóbr, które mogą posiadać kobiety, stanowi więc ona wstęp do równości płci, jak tłumaczą autorzy deklaracji.

Wskazują również, że postępy w zakresie nauk o zwierzętach i w pokrewnych dziedzinach poprawiają wydajność zwierząt gospodarskich we wszystkich wyżej wymienionych wymiarach zdrowia, środowiska i gospodarki społecznej szybciej niż kiedykolwiek w historii.

Perspektywy dla hodowli bydła

„Cywilizacja ludzka była budowana na hodowli zwierząt od początków epoki brązu, ponad 5 tysięcy lat temu, aż do czasów obecnych, gdy produkcja zwierzęca stanowi podstawę bezpieczeństwa żywnościowego. Hodowla jest sprawdzoną od tysiącleci metodą produkcji zdrowej żywności i zapewnienia środków do życia” – zaznaczają autorzy.

Do deklaracji odniósł się w mediach społecznościowych Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa, który podkreślił, że stanowi ona bardzo cenny wkład w debaty toczące się obecnie w UE.

Do tej pory deklaracja dublińska została podpisana przez 249 naukowców z całego świata.