Jak tłumaczy Martin Ziaja, prezes OZHB w Opolu i członek zarządu PFHBiPM, powodem obecnego kryzysu na rynku mleka był nagły wzrost globalnego spożycia nabiału obserwowany w czasie pandemii i związany z nim wzrost produkcji mleka. W ocenie naszego rozmówcy to jeszcze nie koniec spadków cen mleka.

Tegoroczna Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego osiągnęła niemały sukces. Jak informuje Martin Ziaja, prezes OZHB w Opolu i członek zarządu PFHBiPM, wydarzenie to zgromadziło hodowców z całego Śląska, od Zgorzelca do Cieszyna. Nasz rozmówca na nadzieję, że w przyszłości wystawa ta zyska rangę międzynarodową.

– Chciałbym, że Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego była wystawą międzynarodową, ponieważ cypelki Śląska są w Czechach i w Niemczech. Gdyby hodowcy przywieźli choć po jednej krowie z Czech i Niemiec, to mielibyśmy wystawę międzynarodową. Zobaczymy jednak jak będzie – stwierdził Ziaja.

Ostanie 15 lat hodowli w Polsce to jest niesamowity postęp

Sędzią tegorocznej śląskiej wystawy był Pieper Philippe Joseph z Belgii. Nasz rozmówca podkreślił, że był on pod wrażeniem efektów praccy polskich hodowców.

– Sędzia jadąc do Polski nie oczekiwał tak wysokiego poziomu. Powiedział, że ostatnie 15 lat hodowli w Polsce przyniosło niesamowity postęp. Nie tylko dorównaliśmy średniej europejskiej, ale i znaleźliśmy się w czołówce, szczególnie nasz region, z wydajnością 10 244 kg – mówił Ziaja.

Pytany o zmiany w selekcji zachodzące na przestrzeni lat Ziaja zaznaczył, że po dojściu do satysfakcjonującej wydajności zwiększany jest nacisk na cechy funkcjonalne.

– Przez wiele lat w całej Polsce szliśmy w kierunku wydajności. Musieliśmy to zrobić, ponieważ mieliśmy na tle Europy bardzo słabą wydajność. Jednak po wstąpieniu do UE bardzo szybko doszliśmy do wydajności europejskiej i nagle zaczynamy się znajdować w czołówce. Dzisiaj, gdy doszliśmy do 10 tys. i więcej, zaczynamy zwracać uwagę na inne kwestie, jak długowieczność, motoryka czy zdrowotność – wskazał Ziaja.

Co czeka rynek mleka?

Nasz rozmówca podzielił się z nami także opinią na temat możliwego rozwoju sytuacji na rynku mleka.

– Niestety ceny mleka do zimy będą jeszcze spadać. Już jesienią mówiłem, że tam będzie, że wiele małych mleczarni będzie upadać, i tak jest. Po upadku tych małych mleczarni mniejsze gospodarstwa mają problem, ponieważ jeśli gospodarstwo jest większe, liczy 100-200 krów, to jeszcze znajdzie inną mleczarnię, która przyjedzie po to mleko, ale mniejsze gospodarstwa mają na to znacznie mniejsze szanse i dzisiaj w wielu takich przypadkach produkcja jest zamykana – tłumaczył Ziaja.

Dlaczego na rynku mleka doszło do kryzysu?

Jak wskazał nasz rozmówca przyczyny obecnego kryzysu na rynku mleka nie wynikają z przyczyn politycznych. Powodem jest skok globalnego spożycia nabiału obserwowany w czasie pandemii i związany z nim wzrost produkcji mleka.