Rada Sektora Wołowiny poinformowała, że trwają prace nad Strategią Polska Wołowina 2030. Rada zaprasza do zgłaszania uwag, zmian i modyfikacji do Strategii Polska Wołowina 2022, która będzie stanowić podstawy do stworzenia Strategii Polska Wołowina 2030.

„W imieniu Rady Sektora Wołowiny w załączeniu przekazujemy strategię <<Polska wołowina 2022>>. Strategia ta była propozycją Porozumienia Rolniczego i została przyjęta 24 kwietnia 2019 r. Obecnie przystępujemy do przygotowania nowego dokumentu: strategii, która zastąpi strategię <<Polska wołowina 2022>>” – czytamy w komunikacie RSW.

Dlaczego potrzebna jest nowa strategia dla polskiej wołowiny?

Jak podkreśla RSW, przygotowanie nowej strategii „Polska wołowina 2030” jest konieczne ponieważ:

zakończyły się ramy czasowe obowiązywania strategii „Polska wołowina 2022”,

zadania założone do realizacji w strategii „Polska wołowina 2022” zostały w części wykonane,

zmianie uległo otoczenie gospodarcze i polityczne, a w szczególności przyjęty został Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027.

„Strategia „Polska wołowina 2022” ma swoją strukturę, układ i odpowiednią logikę merytoryczną. Przygotowując nową strategię chcielibyśmy tam, gdzie to możliwe zachować układ dokumentu i kolejność informacji w nim prezentowanych. Oczywiście zawartość merytoryczna musi zostać zmieniona, zaktualizowana, ale przyjęcie analogicznego układu powinno ułatwić zrozumienie dokumentu” – zaznacza Rada.

RSW proponuje przygotowanie nowej strategii „Polska wołowina 2030” w przedziale czasowym analogicznym do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027. W ocenie Rady zachowanie spójności pomiędzy tymi dokumentami powinno ułatwić zarzadzanie i planowanie. Jednocześnie pozwala, aby dyskusje nad nowym Planem Strategicznym tj. planie po 2027 były prowadzone w analogicznym czasie, jak dyskusje nad nową perspektywą rozwoju rynku wołowego.

Charakterystyka polskiego rynku wymaga całościowej aktualizacji

Dla przypomnienia zaznaczyć trzeba, iż strategia „Polska wołowina 2022” składała się z informacji zawartych na 88 slajdach.

Slajdy 1-4 to slajdy porządkowo wprowadzające

Slajdy 5-11 to charakterystyka polskiego rynku

Slajdy 12-41 to kluczowe wyzwania

Slajdy 42-57 to inicjatywy strategiczne (opisanych jest 6 dźwigni wzrostu)

Slajdy od 58 do 88 to załączniki w tym: 59-64 to opis głównych założeń kalkulacji kosztów i korzyści 65-88 to diagnoza polskiego rynku (66-69 łańcuch wartości, 70-82 popyt na wołowinę i 83-88 otoczenie rynkowe).



„Charakterystyka polskiego rynku wymaga całościowej aktualizacji i podania świeżych danych. Proszę zwrócić uwagę, iż naturalnym przedłużeniem informacji zawartych w tej części są informacje umieszczone na slajdach 65-88 tj. diagnoza polskiego rynku. Slajdy te też będą wymagały aktualizacji” – zaznacza Rada.

Kluczowe wyzwania branży wołowej

Strategia „Polska wołowina 2022” opisuje kluczowe wyzwania dla branży wołowej. Koncentrują się one wokół sześciu kluczowych obszarów:

Percepcja, Integracja, Satysfakcja, Kooperacja, Kompetencje i Optymalizacja.

Komentując kluczowe wyzwania należy wprowadzić dane za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Inicjatywy strategiczne

„Strategia posługuje się również terminem dźwignie wzrostu. Strategia zakładała uruchomienie, zainicjowanie opisanych inicjatyw strategicznych w celu przyspieszenia oddziaływania czynników o charakterze ekonomicznym i w celu wzmocnienia oddziaływania tych czynników” – informuje RSW.

Komentując inicjatywy strategiczne należy wprowadzić dane za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Uwagi można zgłaszać do 31.07.2023 r.

Strategia "Polska Wołowina 2022"

Spis kluczowych wzywań i inicjatyw "Polska Wołowina 2022"