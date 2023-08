Główną korzyścią wynikającą z uprawy lucerny w gospodarstwie mlecznym jest oczywiście posiadanie paszy dla krów, i to paszy wysokowartościowej, bogatej w białko, o bardzo dobrej strawności. Pamiętajmy, że o wartości paszy z lucerny w dużej mierze decyduje termin zbioru. Rośliny trzeba zbierać w momencie, gdy zaczynają pojawiać się pączki kwiatowe, nie w momencie kwitnienia, jak tłumaczy Piotr Kowalski, ekspert ds. użytków zielonych z Barenbrug Polska, partnera programu Krowie na Zdrowie.

Ekspert podkreśla, że lucerna jest rośliną, która jest bardzo odporna na warunki suszy.

Ponadto lucerna jest rośliną wysokoplonującą.

To roślina samowystarczalna w zakresie azotu. Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, które żyją w glebie i wiążą wolny azot z atmosfery, lucerna ma możliwość zaopatrywania się w ten pierwiastek.

„Lucerna wiąże rocznie około 300-350 kg czystego składnika. Dużą część z tego lucerna wykorzystuje, ale sporo azotu zostaje. Dlatego stanowisko po lucernie jest idealne do uprawy innych roślin. Gleba po uprawie lucerny jest bogata w azot i resztki pożniwne. Powoduje to, że kolejne uprawy mają znacznie lepsze warunki do rozwoju, a ponadto można zmniejszyć nawożenie azotem na polach po lucernikach - nawet o 60 kg czystego składnika. Dodatkowo, lucernę siejemy raz na 4-5 lat, znacznie niższe są więc koszty siewu” – stwierdza ekspert.