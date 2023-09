Zobacz galerię

Rasy zachowawcze bydła nie charakteryzują się oszałamiającą wydajnością, jednak cechują je zalety takie, jak zdrowotność, długowieczność czy płodność na wysokim poziomie, o których w wysokowydajnych rasach można tylko pomarzyć. Ponadto stanowią one bezcenny zasób genetyczny dla populacji bydła.

W latach 70. ubiegłego wieku w Polsce rozpoczęto działania mające na celu zmianę typu bydła czarno-białego w kierunku zwiększonej wydajności mlecznej oraz zwiększenia przydatności do doju mechanicznego przy zachowaniu walorów rasy ogólnoużytkowej. Do realizacji powyższych założeń postanowiono wykorzystać potencjał genetyczny HF-ów z USA i Kanady, dlatego też proces ten nazywany jest HF-izacją. Dziś rasa polska holsztyńsko-fryzyjska jest najpopularniejszą z notowanych w Polsce. Zgodnie z danymi PFHBiPM w 2022 r. rasa PHF obu odmian barwnych w strukturze rasowej ocenianych krów stanowiła 88,98 proc.

Świadomość konieczności ochrony cennych zasobów genetycznych

Na szczęście potrzeba różnorodności była rozumiana od wielu lat i już w latach 80. ub. w. utrzymywanie cennych zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich wspierane było z budżetu resortu rolnictwa poprzez dotacje do stad zachowawczych. Z kolei w 1996 r. Polska oficjalnie włączyła się do realizacji podjętej przez FAO Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt. Minister rolnictwa powołał Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. zachowania zasobów genetycznych zwierząt, który początkowo działał w ramach Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, a od 2002 r. w ramach Instytutu Zootechniki.

Programy ochrony zasobów genetycznych bydła

W 1999 r. podjęto prace nad Krajowym Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, które zaowocowały zatwierdzeniem 32 programów ochrony zasobów genetycznych, które obejmowały 75 ras, odmian i rodów zwierząt gospodarskich.

Pierwszym programem ochrony bydła był program ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwonego opracowany w 1999 r. W 2003 r. rozpoczęto program ochrony bydła białogrzbietego,

w 2007 r. bydła polskiego czerwono-białego, zaś w 2008 r. bydła polskiego czarno-białego.

Dlaczego ochrona ras rodzimych jest tak ważna?

Ze względu na niższą wydajność rasy rodzime budziły na przestrzeni lat coraz mniejsze zainteresowanie wśród hodowców bydła i były tym samym wypierane z hodowli. Ich zachowanie jest jednak niezwykle istotne, nie tylko ze względu na bioróżnorodność, która nieustannie zyskuje na znaczeniu, czy wartość historyczną i społeczno-kulturową, ale i aspekty mniej oczywiste, jak np. bezpieczeństwo żywnościowe, gdyż w przypadku sytuacji kryzysowej to właśnie wytrzymałe i mało wymagające rasy, idealnie dostosowane do lokalnych warunków, będą stanowiły najpewniejsze źródło wysokojakościowej żywności. Ponadto stanowią one bezcenny zasób genetyczny dla populacji bydła.

Korzyści związane z utrzymaniem ras rodzimych

Do zalet ras rodzimych należą duża odporność oraz bardzo dobra zdrowotność. U zwierząt tych zdecydowanie rzadziej występują choroby metaboliczne. Bydło tych ras jest także znane z długowieczności oraz wysokiej płodności. Cechują je lekkie porody i łatwość odchowu cieląt.

Ponadto rasy te bardzo dobrze przystosowują się do warunków środowiskowych, nawet bardzo surowych i cechują się mniejszymi wymaganiami żywieniowymi niż rasy wysokowydajne, dzięki czemu świetnie nadają się do wypasu, również na uboższych pastwiskach. Rasy rodzime dość łatwo dostosowują swoją wydajność do potencjału aktualnej dawki pokarmowej, co umożliwia im przetrwanie przejściowych niedoborów pokarmowych.

Mleko pochodzące od krów ras rodzimych znane jest z wyjątkowej wartości, gdyż ma zwiększoną zawartość podstawowych składników oraz substancji biologicznie czynnych, co w czasach coraz większego nacisku kładzionego na jakość, a nie ilość, jest szczególnie istotne. Mleko od tych ras, utrzymywanych w tradycyjnych systemach żywienia, charakteryzuje się także lepszą jakością dla przetwórstwa, na co wskazuje wyższa zawartość kazeiny i wyższy stosunek białka do tłuszczu. Mleko i przetwory mleczne pochodzące od ras rodzimych dają duże możliwości w zakresie promowania produktów, szczególnie tych wytwarzanych w gospodarstwie.

Marka „rasa rodzima”

Instytut Zootechniki w 2021 r. wprowadził system certyfikacji gospodarstw „Rasa Rodzima”, który przyznawany jest po spełnieniu określonych warunków hodowcom, hodowco-przetwórcom, przetwórcom oraz produktom pochodzącym od ras rodzimych. W założeniu instytutu ma on stanowić podstawę promocji ras rodzimych zwierząt gospodarskich i pozyskiwanych od nich surowców. Należy zaznaczyć, że nie jest to system jakości w rozumieniu regulacji UE, choć spełnia podobne wymogi.

Znak „Rasa Rodzima” promuje na rynkach lokalnych produkty konkretnej polskiej rasy rodzimej utrzymywanej w tradycyjnych systemach utrzymania i żywienia. Jego celem jest także upowszechnienie i podniesienie świadomości społeczeństwa na temat roli i znaczenia ras rodzimych jako ważnej części naszego dziedzictwa narodowego.

Promocja produktów od ras rodzimych uwypukla także rolę, jaką odgrywają w odnowie środowiska i krajobrazu oraz nieoceniony potencjał, jaki stanowi ich zasób genetyczny. Ponadto specjalne logo pozwala wskazać produkty o wyższej wartości odżywczej i prozdrowotnej.

Liczebność ras zachowawczych

Najliczniej reprezentowaną rasą zachowawczą jest obecnie rasa polska czerwona. W ubiegłym roku w Polsce liczba zwierząt tej rasy w ocenie mlecznej wynosiła 2625 szt., zaś w ocenie mięsnej 1483 szt. Niewiele mniejszym pogłowiem charakteryzowała się rasa polska czerwono-biała, w przypadku której oceniono 3727 zwierząt. Z kolei w rasie polskiej czarno-białej oceniono ponad dwa razy mniej zwierząt, tj. 1445 szt. Najmniej liczną z ras zachowawczych była rasa białogrzbieta reprezentowana przez 964 sztuki – 706 w ocenie mlecznej i 258 w ocenie mięsnej. Rasa ta jako jedyna wśród zachowawczych ras bydła ma krytyczny status zagrożenia. Pozostałe są określane jako zagrożone.