Bydło poprzez pielęgnację skóry redukuje poziom odczuwanego stresu, fot. A.T.

Bydło często nie jest w stanie zadbać odpowiednio o kondycję swojej skóry, zaś prawidłowa pielęgnacja sprzyja wyższej wydajności oraz lepszej zdrowotności. Warto więc wspomóc krowy np. wyposażając oborę w czochradła.

Krowy posiadają silnie rozwiniętą skłonność od pielęgnacji skóry, która realizowana jest poprzez drapanie się, wzajemne wylizywanie lizanie się krów oraz ocieranie trudnodostępnych miejsc o twarde przedmioty lub powierzchnie. Może ona jednak sprawiać problemy, szczególnie w przypadku bydła przebywającego w oborze, gdyż krowy ocierają się o elementy wyposażenia obory, co może prowadzić do urazów ciała oraz uszkodzeń wyposażenia. Zapewnienie bydłu dostępu do czochradeł redukuje częstotliwość zachowań niepożądanych oraz wydłuża czas poświęcany przez krowy na pielęgnację – nawet pięciokrotnie.

Pielęgnacja skóry przynosi wiele korzyści

Podczas czyszczenia usuwany jest brud, zrogowaciały naskórek oraz pasożyty, dlatego też regularna pielęgnacja skóry utrudnia zasiedlanie jej fragmentów licznym ektopasożytom, których obecność negatywnie wpływa na komfort i kondycję krowy obniżając wydajność mleczną i mięsną.

Ponadto użycie czochradeł pobudza układ nerwowy i poprawia ukrwienie skóry, dzięki czemu łatwiej się ona regeneruje. Krowy posiadające swobodny dostęp do czochradeł wykazywały również wyższą odporność na stres cieplny.

Zgodnie z wynikami badań regularne czyszczenie skóry bydła ma pozytywny wpływ na jego wydajność mleczną (wzrost o 10-14 proc.) oraz skład mleka. W części badań odnotowano również pozytywną korelację pomiędzy dostępem do czochradeł oraz pobraniem paszy.

Co ciekawe, bydło poprzez pielęgnację skóry redukuje poziom odczuwanego stresu. Badania wskazują na znaczny wzrost zainteresowania pielęgnacją skóry w stadzie po wystąpieniu sytuacji stresowych. Ponadto dbałość o kondycję skóry wiąże się z lepszym samopoczuciem bydła, gdyż ogranicza frustrację z powodu nudy. Ma duże znaczenie, szczególnie w dobie rosnącej świadomości na temat wpływu poziomu dobrostanu na wyniki produkcyjne stada.