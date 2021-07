Długowieczność to dodatkowy zysk w postaci sprzedaży nadprogramowych jałówek

Celem hodowlanym jest utrzymanie wysokiej produkcji mleka przy jednoczesnej poprawie długowieczności i zdrowotności bydła, jak podkreśla Martin Ziaja dodając, że poprawa długowieczności przekłada się na opłacalność produkcji mleka oraz pozwala na dodatkowy zysk w postaci sprzedaży nadprogramowych jałówek

Cechy funkcjonalne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zalicza się do nich m.in. długowieczność, która jest miarą długości użytkowania od pierwszego wycielenia do wybrakowania danej sztuki i wynosi obecnie ok. 3 lata. Jest to efekt znacznego wzrostu wydajności bydła, jednak porównując korzyści związane z wysoką wydajnością oraz te wynikające z długowieczności, należy pamiętać o konieczności „spłacenia” kosztów odchowu przez daną sztukę, co następuje średnio w drugiej laktacji.

– Obecnie wysokowydajna krowa w ciągu roku produkuje tyle mleka ile 30 lat temu jedna krowa produkowała przez 3 lata, jednak wzrost wydajności pociągnął za sobą skrócenie okresu użytkowania i obecnie krowy często muszą być brakowane po 2-3 laktacjach – zaznacza Martin Ziaja, hodowca bydła mlecznego z województwa opolskiego – Licząc wydajność życiową współczesne krowy przez 3 lata wyprodukują tyle ile kiedyś przez 9 lat i oczywiście lepiej przez 3 lata doić i mieć tyle co z nieprzerwanej dziewięcioletniej produkcji, jednak warto większą uwagę przykładać do poprawy długowieczności – dodaje.

Dobrostan podstawą długowieczności krów

Aktualnym celem hodowlanym jest utrzymanie produkcji mleka powyżej 10 tys. litrów przy jednoczesnym dokładaniu starań mających na celu poprawę długowieczności i zdrowotności bydła, jak podkreśla Ziaja.

– Tu kłania się praca hodowlana i poprawa warunków bytowania zwierząt. Podstawą tych działań jest dobrostan, dobrostan i jeszcze raz dobrostan. Do tego dochodzi genetyka ukierunkowana na długowieczność i zdrowotność. Ta druga jest równie ważna, bo jak zdrowotność będzie lepsza to automatycznie poprawimy długowieczność. Żywienie też oczywiście wpływa na długowieczność, jednak podstawą wydłużenia życia krów są dobra genetyka i dobrostan – wylicza nasz rozmówca.

Poprawa opłacalności produkcji mleka

Jak zaznacza hodowca, należy pamiętać, że poprawa długowieczności przekłada się na opłacalność produkcji mleka.

– Im rzadziej musimy wymieniać krowy, tym koszty wymiany stada są niższe. Inaczej to wygląda jak musimy co 2,5 roku wymienić krowę, a inaczej jak będziemy wymieniać co 5 lat, w takim przypadku amortyzacja jest o 50 proc. niższa. Poprawa długowieczności i ograniczenie brakowania nieplanowanego przez hodowcę pozwala też na dodatkowy zysk w postaci sprzedaży nadprogramowych jałówek – wskazuje Ziaja.

Jak stwierdza hodowca, tragedią jest jeżeli gospodarstwo niepowiększające pogłowia systematycznie kupuje jałówki.

– Powinno to być alarmem dla hodowcy, ponieważ wskazuje, że dzieje się coś złego. W Polsce jest wiele takich gospodarstw, które np. od 10 lat mają 100 krów a cały czas dokupują jałówki, żeby utrzymać stan. To świadczy o dużych problemach w gospodarstwie i znacznym pogorszeniu opłacalności – dodaje.

Przyczyny nadmiernego brakowania w stadzie

Gdzie szukać przyczyn takiego stanu rzeczy? Po pierwsze w poziomie dobrostanu. Drugim bardzo ważnym punktem jest żywienie.

– Podstawowe problemy przejawiają się w postaci jałowości. Jeżeli w stadzie mamy dużo jałowości z niewiadomego powodu to warto przyjrzeć się żywieniu, ponieważ przez połączenie wysokiej wydajności i niedoboru energii bardzo często dochodzi do problemów z rozrodem. Jeśli zdrowe sztuki, bez problemów z nogami czy wymieniem idą na rzeź, ponieważ kryje się je i kryje a efektów nie ma, to prawdopodobnie przyczyną są błędy żywieniowe – zaznacza Ziaja.