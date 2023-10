Czwarty z rzędu wzrost notowań produktów mleczarskich na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade do dobry sygnał dla globalnego rynku mleka.

Stabilizacja cen przetworów mleczarskich

Sesja z 17. października br. na giełdzie Global Dairy Trade zakończyła się wzrostem ogólnego indeksu giełdowego o 4,3 proc., co stanowi podobny wynik jak na poprzedniej aukcji (+ 4,4 proc.). Jest to czwarty z kolei wzrost notowań produktów mleczarskich na podobnym poziomie, co świadczy o utrwaleniu się tendencji wzrostowej.

Ostatni wynik ogólnego indeksu cenowego przełożył się na wzrost notowań we wszystkich dostępnych kategoriach produktów mleczarskich. Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku bezwodnego tłuszczu mlecznego ( + 7,1 proc.). Natomiast najmniejsza podwyżka dotyczyła sera Cheddar i laktozy (+ 0,2 proc.).

Wyższe notowania, ale niższa sprzedaż produktów mleczarskich

Na ostatniej sesji GDT sprzedano 35 974 ton produktów mleczarskich, co stanowiło wynik o niemal 2,5 tys. ton niższy w porównaniu z poprzednią aukcją. Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

Bezwodny tłuszcz mleczny – wzrost o 7,1 proc.,

Masło – wzrost o 2,9 proc.,

Maślanka w proszku – nie oferowana,

Ser Cheddar – wzrost o 0,2 proc.,

Laktoza – wzrost o 0,2 proc.,

Odtłuszczone mleko w proszku – wzrost o 4,3 proc.,

Pełne mleko w proszku – wzrost o 4,2 proc.

Źródło: GDT

