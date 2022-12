Społeczeństwo od pewnego czasu kładzie duży nacisk na dobrostan, jednak często jest on źle rozumiany, jak podkreślił dr Gołębiewski dodając, że utrzymywanie zwierząt w systemie wolnostanowiskowym nie gwarantuje im dobrostanu. Słabe systemy wolnostanowiskowe są dobrostanowo gorsze niż dobre systemy uwięziowe, jak stwierdził prelegent.

– Zrównoważona produkcja i dobrostan są obecnie odmieniane przez wszystkie przypadki. Dyskutuje się o tym dużo, a dyskusje te przybierają różne formy. Dobrostan często wymagany jest do otrzymania wsparcia. Jest on jednak rozumiany głównie poprzez pośrednie wskaźniki, czyli jak masz większą powierzchnię, to zwierzę jest szczęśliwe i dostajesz więcej pieniędzy, co jest bardzo dużym uproszczeniem i nie ma nic wspólnego z realnym dobrostanem – mówił dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, który poprowadził wykład pt. „Dobrostan bydła w kontekście zrównoważonej produkcji mleka i mięsa wołowego” podczas VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie.

Tempo wzrostu produkcji żywności jest niewystarczające

Jak tłumaczył dr Gołębiewski, podczas dyskusji na temat dobrostanu i zmian w chowie zwierząt gospodarskich warto pamiętać, że w przyszłości popyt na produkty pochodzenia zwierzęcego będzie wzrastał.

– Dyskutujemy na różne tematy, m.in. mówimy o ekstensyfikacji, natomiast tempo wzrostu populacji i zapotrzebowania na żywność jest tak duże, że dzisiaj tempo wzrostu produkcji żywności jest niewystarczające. Powinno ono wynosić 1,75 proc. W tej chwili mamy poniżej 1,3 proc. i rozbieżność będzie ta coraz bardziej widoczna – podkreślił prelegent. – Ludność ulegnie podwojeniu, a my spowalniamy produkcję żywności przez różne przepisy, czasami wręcz odrealnione. Powinniśmy dążyć do zrównoważenia produkcji żywności, ale w rozważny sposób, przede wszystkim dbając o dostępność żywności – dodał.

Blackout – nieocenione gospodarstwa ekstensywne

Z drugiej strony dr Gołębiewski zaznaczył, że nie oznacza to, że niewielkie gospodarstwa zajmujące się produkcją ekstensywną nie są pożądane, gdyż one również są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego.

– Nie zapominajmy o tym, że nie tylko musimy mieć wysokowydajne zwierzęta, ale dla równowagi powinniśmy zadbać również o losy tych mniej wydajnych, ponieważ jak zgasną ostatnie światła, to one będą gwarantem dostępu do żywności – wskazał dr Gołębiewski. – W mojej ocenie warto spojrzeć na to tak, że bezpieczeństwo żywnościowe i różnorodność idą w parze. Różnorodność systemów produkcji w Polsce jest gwarantem bezpieczeństwa naszych obywateli w zakresie dostępu do żywności – tłumaczył.

Jaka musi być produkcja zrównoważona?

Prelegent przybliżył również trzy najważniejsze filary produkcji zrównoważonej.

– Produkcja zrównoważona powinna przede wszystkim być uzasadniona ekonomicznie. Musi ona być też akceptowalna społecznie, ponieważ nie możemy produkować w oderwaniu od konsumentów. Ponadto musi być możliwie przyjazna środowisku. Te trzy filary tworzą podłoże do zrównoważonej produkcji i na nich można oprzeć przyszłość – stwierdził dr Gołębiewski.

Dobrostan a dobrostan – czy konsumenci zawsze mają rację?

Społeczeństwo od pewnego czasu kładzie duży nacisk na dobrostan, jednak często jest on źle rozumiany. Dobrostan to stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii organizmu w jego środowisku, jak tłumaczył prelegent.

– To, że utrzymujemy zwierzęta w systemie wolnostanowiskowym nie gwarantuje im dobrostanu. Słabe systemy wolnostanowiskowe są dobrostanowo gorsze niż dobre systemy uwięziowe, o czym świadczyć mogą przykłady z Kanady, Japonii, Austrii czy Szwajcarii – zaznaczył dr Gołębiewski.

Prelegent podkreślił również, że hodowcom zależy na zapewnieniu zwierzętom wysokiego poziomu dobrostanu nie tylko ze względu na obowiązek prawny i oczekiwania konsumentów, ale i dobro samych zwierząt oraz świadomość, że wysoki dobrostan wpływa na poprawę produkcyjności zwierząt, wydłuża okres ich użytkowania oraz obniża koszty produkcji.

Zalecenia niedostosowane do współczesnych zwierząt

– Musimy pamiętać, że często to właśnie warunki jakie zapewniamy naszym zwierzętom nie pozwalają im manifestować swoich możliwości – podkreślił dr Gołębiewski. – Odnosząc się zaś do minimalnych warunków utrzymania zwierząt, to trzeba podkreślić, że są one niedostosowane do współczesnych zwierząt – dodał.

Jak tłumaczył prelegent, krowy 40 lat temu charakteryzowały się zdecydowanie mniejszymi gabarytami i pasowały do stanowisk zgodnych z minimalnymi warunkami utrzymania.

– Kiedyś krowa ncb w krzyżu miała 120 cm i mieściła się na takim stanowisku idealnie. Dzisiaj mamy hf-y, które w drugiej laktacji mają 150 cm w krzyżu. Długość ciała krowy ncb to było ok. 2m, zaś w przypadku hf jest to 2,6m – mówił dr Gołębiewski.

– Czy jest to jersey o masie 350 kg i 120 cm wysokości w krzyżu, czy hf, to prawo działa w ten sam sposób. Trzeba by to naprawić. Uwspółcześnić wiedzę na temat behawioru i fenotypu zwierząt. Ludzie wzorując się na minimalnych standardach budują obory i zadłużają się na lata – dodał.

Z sali podniosły się głosy, że problemem jest brak fachowej wiedzy wśród pracowników firm budowalnych, które zajmują się budową obiektów inwentarskich.

– Jeśli firma nie wie co robi, to potem wszystko jest do poprawy. Hodowcy nie powinni musieć znać się na tym aż tak szczegółowo. Firmy wykonujące inwestycje dla hodowców powinny mieć możliwość udziału w jakichś szkoleniach i zdobycia jakichś certyfikatów – stwierdził jeden z uczestników spotkania.

Jednak zdaniem prelegenta to nie odniosłoby skutku i lepszym rozwiązaniem byłoby zmodernizowanie wymagań i zaleceń dotyczących warunków utrzymania zwierząt, aby projekt zgodny z nimi zapewniał realny dobrostan.

– Szczególnie że dobrostan wiąże się nie tylko z ekonomiką, ale i wynikiem środowiskowym i niższą emisyjnością – podsumował dr Gołębiewski.