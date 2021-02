Dobrostan w nowej WPR – rolnicy pełni obaw

Trwają konsultacje społeczne w sprawie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Niektóre z zawartych w projekcie warunków kwalifikowalności do „Dobrostanu zwierząt” wzbudzają niepokój rolników. Dotyczy to m.in. zawartej w części o opasach informacji o konieczności posiadania oświadczenia o niestosowaniu uboju religijnego.

Jak zaznaczono, celem interwencji „Dobrostanu zwierząt” jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt. Wsparcie będzie wypłacane za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowanej praktyki. Ma ono zrekompensować dodatkowe koszty i utracone dochody w wyniku praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Jednak jak podkreślają nasi rozmówcy, projekt zawiera zapisy wzbudzające obawy. Dobrym przykładem jest opis warunków kwalifikowalności do działania „Dobrostanu zwierząt” w przypadku opasów, w których zostało zawarte zastrzeżenie o konieczności posiadania oświadczenia od kupującego zwierzę o niestosowaniu uboju rytualnego. W związku z tym zachodzi obawa o znaczny spadek ceny w przypadku sprzedaży bydła wiążącej się z wystawieniem takiego oświadczenia.

„Pewnie, pośrednik podpisze takie zaświadczenie, on to tylko kupuje i zawozi na rzeźnię, ale będzie to okazją do zbicia ceny”, jak podkreślają rolnicy. Ich zdaniem kupujący może obniżyć cenę wskazując na problem ze sprzedażą bydła w przypadku takiego ograniczenia.

W opinii niektórych jest to próba częściowego wprowadzenia założeń z Piątki dla zwierząt. Zamiast wprowadzenia zakazu uboju religijnego postawiono na utrudnienie pozyskania zwierząt przez zniechęcenie rolników do sprzedaży na taki ubój.

Uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej można zgłaszać do 15 lutego br.

Działanie „Dobrostanu zwierząt” w projekcie Planu Strategicznego WPR po 2022 obejmuje świnie (lochy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, kury nioski, brojlery, indyki i konie.

