Część praktyk dobrostanowych jest możliwa do realizowania wyłącznie w przypadku utrzymywania bydła bez uwięzi, jednak również rolnicy z oborami uwięziowymi mogą ubiegać się o płatność dobrostanową.

– Rolnicy utrzymujący bydło na uwięzi mogą realizować wszystkie cztery praktyki z katalogu, tzn. wypas, wybieg, ściółka i późniejsze odsadzanie cieląt. Rolnik składa wniosek i dokonuje zaznaczenia odpowiednich checkboxów – mówił Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Dodatkowo w zakresie wypasu i wybiegu rolnik musi prowadzić, a następnie dostarczyć do Agencji wypełniony rejestr wypasu i wybiegu. Ma określony termin, żeby taki rejestr dołączyć do wniosku. Jeżeli chodzi o ściółkowanie, to w grę wchodzą dwie opcje - zdjęcia geotagowane albo oświadczenie o tym, że takiej praktyki dokonał – dodał.