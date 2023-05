Hodowcy ubiegający się o płatność w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt muszą pamiętać o terminach składania wniosków, zmian do wniosków, planu poprawy dobrostanu, oświadczeń i rejestrów. Poniżej publikujemy kalendarz na kampanię 2023.

Trwa pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w związku z czym pojawia się wiele pytań dotyczących m.in. terminów. Poniżej publikujemy terminy składania wniosków, zmian do wniosków oświadczeń i rejestrów w zakresie ekoschematu Dobrostan zwierząt, zgodnie z informacjami udzielonymi nam przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt - termin składania wniosku w roku 2023

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami, składać można w terminie od 15 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR udostępnionego na stronie internetowej Agencji – aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 25 lipca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności.

Wniosek złożony po dniu 25 lipca 2023 r. nie będzie rozpatrywany.

Załączniki do wniosku o przyznanie płatności należy składać w terminie wyznaczonym dla składania wniosków lub w toku postępowania w terminach określonych w przepisach prawa.

Termin składania zmian do wniosku w roku 2023

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym załączników, składa się po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie internetowej Agencji, a następnie przejściu do aplikacji eWniosekPlus.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności dokonywane z inicjatywy rolnika można składać do 17 lipca 2023 r.

Zmiany do wniosku można złożyć także po terminie składania zmian do wniosku do 25 lipca 2023 r. Jednak każdy dzień roboczy opóźnienia skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc.

Co należy zrobić do 25 lipca 2023 r.?

Do 25 lipca 2023 r., który jest ostatnim dniem na złożenie wniosku w terminie sankcyjnym, należy:

złożyć do ARiMR plan poprawy dobrostanu zwierząt,

złożyć do ARiMR oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt (w przypadku gdy w 2022 r. był realizowany analogiczny wariant),

złożyć do ARiMR zdjęcie geotagowane – w przypadku realizacji praktyki utrzymywanie na ściółce.

Co należy zrobić w terminie od 1 października do 7 października 2023 r.?

Od 1 października do 7 października 2023 r. należy:

złożyć do ARiMR rejestr wypasu krów mlecznych, lub rejestr wypasu bydła mięsnego lub rejestr wypasu opasów – w przypadku realizacji praktyki wypas

złożyć do ARiMR oświadczenie o zapewnieniu wypasu lub dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej dla owiec

złożyć do ARiMR oświadczenie o zapewnieniu wypasu dla koni – w przypadku wariantu Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach,

złożyć do ARiMR oświadczenie o zapewnieniu wypasu dla kóz.

Co należy zrobić w terminie 15 marca do 21 marca 2024 r.?

Od 15 marca do dnia 21 marca 2024 r. należy: