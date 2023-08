Najbliższa aktualizacja polskich indeksów IE oraz PF planowana jest przez PFHBiPM oraz IZ-PIB na 2024 r. Jak zostanie przeprowadzona i jakich zmian można się spodziewać? Czym powinien charakteryzować się dobry indeks selekcyjny? Na te pytania odpowiedział Krzysztof Bączkiewicz z Centrum Genetycznego PFHBiPM.

Indeks dopasowany do potrzeb hodowców

Dobry indeks selekcyjny jest narzędziem niezwykle ważnym dla hodowców. Jak jednak ocenić czy jest on faktycznie dobry? Jak poinformował nas mgr inż. Krzysztof Bączkiewicz z Centrum Genetycznego PFHBiPM podczas tegorocznej Szkoły Zimowej Hodowców Bydła, przede wszystkim dobry indeks to taki, z którego hodowcy chcą korzystać.

– Oczywiście, żeby to tak działało indeks musi zawierać cechy, które w danym okresie są istotne dla hodowców. Ponadto wagi przypisane danym cechom muszą być odpowiednio dopasowane, tak aby indeks odpowiadał realnym potrzebom – stwierdził Bączkiewicz.

Indeks syntetyczny oraz ekonomiczny

W kwestii tej mamy dwa podejścia, jak tłumaczył nasz rozmówca. Pierwszym jest indeks powstały na podstawie oczekiwań, zaś drugim jest indeks oparty na danych ekonomicznych.

– Próbując pogodzić te podejścia w wielu systemach funkcjonują co najmniej dwa indeksy - indeks syntetyczny, kierowany do hodowców chcących doskonalić swoje zwierzęta w kierunku z góry określonych cech, często z dość dużym naciskiem na pokrój, oraz indeks ekonomiczny, który uwzględnia znaczenie poszczególnych cech na podstawie ich wpływu na zyski i koszty – mówił Bączkiewicz.

Dwie metody aktualizacji indeksów selekcyjnych

Dobry indeks musi być też aktualny. Wyróżniamy dwie metody aktualizacji - bardzo częste wprowadzanie drobnych zmian lub rzadsze, ale większe modyfikacje. Ta druga metoda jest stosowana m.in. w naszym kraju. Oznacza to, że gdy ilość zmian w populacji osiągnie masę krytyczną, pojawią się nowe cechy, wyraźnie zmienią uwarunkowania ekonomiczne, wtedy nadchodzi czas na zmianę indeksu, jak wskazał ekspert.

– Warto pamiętać, że indeksy są w pewnym stopniu plastyczne, więc dopuszczalny jest pewien zakres zmian w populacji przy którym nadal będą funkcjonować poprawnie. Jednocześnie zbyt częste aktualizacje indeksu mogą obniżać zaufanie hodowców do jego formuły – zaznaczył nasz rozmówca.

Najbliższa aktualizacja polskich indeksów IE oraz PF

– Zostaną one uzupełnione o nowe cechy, oraz te które są już w ocenie, ale nie zostały jeszcze włączone do indeksów. Mówimy tu np. o zdrowotności racic, cechach związanych z porodami czy zdolnością udojową. Będą one poddane analizie, która pozwoli ocenić czy jest zapotrzebowanie na włączenie ich do indeksu – poinformował nas Bączkiewicz. – Należy przy tym pamiętać, że nadmiar cech w indeksie może być podobnym problemem jak ich niedobór. Oczywiście możemy przygotować indeks, który będzie zawierał wszystkie oceniane cechy, ale zazwyczaj nie ma to sensu, więc trzeba będzie wybrać odpowiednią ścieżkę – dodał.

Konsultacje pomogą określić czego chcą i potrzebują hodowcy

– Rozpoczynamy konsultacje, które pomogą nam ustalić jak faktycznie wygląda nasza populacja, czego chcą i potrzebują hodowcy. Dlatego zbierane są oczekiwania i informacje w formie twardych danych, na podstawie których wyciągniemy wnioski dotyczące przyszłych indeksów. Konsultacje pomogą nam także ustalić czy i w jaki sposób zmienić wagi poszczególnych cech – podkreślił nasz rozmówca.

Indeksy dla wybranych grup stad lub konkretnych systemów utrzymania?

Jednym z elementów konsultacji jest zebranie informacji czy istnieje grupa stad o potrzebach zdecydowanie odmiennych od reszty.

– W takim przypadku wzorem innych krajów możemy myśleć o dodatkowym indeksie dedykowanym dla konkretnych systemów utrzymania. Można tego dokonać np. dopasowując odpowiednio wagi indeksu ekonomicznego, jednak najpierw ocenimy czy istnieje zapotrzebowanie na takie rozwiązania – stwierdził Bączkiewicz.

Plany w zakresie zrównoważenia produkcji i aspektu środowiskowego

Jak wskazał ekspert, w zakresie zrównoważenia produkcji i aspektu środowiskowego planowane są prace nad nowymi cechami, które najprawdopodobniej zostaną włączone do indeksów za kilka lat, podczas kolejnej aktualizacji. Chodzi m. in. o emisję metanu i wykorzystanie paszy.

– Są to cechy przyszłości, odpowiadające rosnącym oczekiwaniom społecznym, pozwalające na zmniejszenie wpływu na środowisko. W zakresie tych cech przygotowywane są projekty i liczymy na pozyskanie dodatkowych środków, ponieważ są to cechy dość drogie w ocenie, gdyż wymagają kilku etapów doświadczalnych i specjalistycznej aparatury – wskazał nasz rozmówca.

Jak tłumaczył Bączkiewicz, posiadanie krajowych informacji fenotypowych pozwala na dołączenie do międzynarodowego konsorcjum, co przekłada się na znaczące zwiększenie dokładności oceny. Jest to o tyle istotne, że zdecydowana większość krajów które podjęły się oceny tych cech uczestniczy w opisanych wymianach danych w celu powiększenia populacji referencyjnej stosowanej w ocenie genomowej.