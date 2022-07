Gela 20 po Altahotrod na Crank IT - superczempionka Ogólnopolskie Wystawy Bydła w Minikowie

Zobacz galerię

Ogólnopolska Wystawa Bydła Mlecznego to zazwyczaj arena walki o laury dla państwowych spółek hodowlanych. W tym roku, i to z powodzeniem, rzucił im wyzwanie Artur Klupś, hodowca bydła mlecznego z Pępowa.

Hodowca z Wielkopolski stawił czoła gigantom, wystawiając jałówki rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. To właśnie jego młode samice, a nie te wyhodowane w spółkach należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zdominowały te kategorie. Spośród pięciu przyznanych czempionatów wśród jałowic podczas XI Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Mlecznego w Minikowie trzy powędrowała w jego ręce.

Klups Lambda Darling, czempionka w klasie jałowic w wieku 10-11 miesięcy

Dominator Klupś

Ponieważ jałówki przywiezione w tym roku do Minikowa z gospodarstwa Artura Klupsia przez jego syna Dariusz, wygrały trzy czempionaty, to naszym zdaniem zasługuje on na określenie „dominator”. W pokonanym polu zostawił nie byle jakie podmioty, bo takie firmy jak: OHZ Garzyn, Stadnina Koni w Dobrzyniewie czy OHZ Lubiana.

Klups Delta Lambda Diora, superczempionka spośród jałowic w wieku 12-13 miesięcy

Dariusz Klupś jest bardzo skromnym człowiekiem, bo gdy zapytaliśmy go, czy zgadza się z naszą opinia o zdominowaniu kategorii jałowic w Minikowie odparł, że „tylko wykonuje swoją pracę, najlepiej, jak potrafi”.

Gospodarstwo państwa Klupsiów prowadzi senior Artur, przy udziale żony, pani Iwony oraz dzieci: wspomnianego Dariusza i Anny. Jest ono położone w południowej części Wielkopolski w miejscowości Pępowo. Stado liczy 50 krów, w którym wyhodowano ponad 10 samic, którym selekcjonerzy PFHBiPM przydzielili tytuły excellent (krowa doskonała). Najstarsze krowy w stadzie nawet dwukrotnie były oceniane pod kątem pokroju, potwierdzając swoją doskonałość.

Klups Pharo Izzy, czempionka, jałowica w wieku 16-18 miesięcy

Dariusz Klupś podkreśla, że zamiłowania do hodowli uczył się od ojca i dziadka. Jego samice są nie tylko piękne i pokrojowo doskonałe, lecz także funkcjonalne, czyli odznaczające się bardzo wysokimi wydajnościami. Przeciętna wydajność krów w jego stadzie dawno przekroczyła poziom 12 tys. kg mleka w laktacji.

Gospodarstwo Klupsiów jeszcze przed pandemią Covid-19 zdobywało nagrody na wystawach bydła. W 2019 r. podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu jałówka z ich gospodarstwa została wybrana najpiękniejszą w Polsce. Po kilku latach przerwy Dariusz, syn Artura powrócił na ring i to w jakim stylu. W Minikowie wygrał trzy z pięciu kategorii wystawowych jałowic. Wprawdzie nie obronił superczempionatu z Poznania, jednakże jak sam przyznał, „nie zawsze można wszystko mieć”.

Jałówki państwa Klupsiów, które wygrały swoje kategorie to: Klups Lambda Darling po Delta Lambda na Denverze; Klups Delta Lambda Diora po Delta Lambda na Astonishing oraz Klups Pharo Izzy po Pharo na Impression.

Loreta73, czempionka w klasie jałowic w wieku 14-15 miesięcy, superczempionka wystawy

Pozostałe dwie młodzieżowe kategorie wystawy w Minikowie przypadły w udziale Ośrodkowi Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. i Ośrodkowi Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. Jałówka Loreta 73 po Tropicu na Montereyu z Osięcin była najlepsza spośród jałowic w wieku 14-15 miesięcy, a Jamajka 89 po Denverze na Debo-Biegunie z Dębołęki zwyciężyła w klasie jałowic w wieku 19-21 miesięcy. Loreta 73 została superczempionką wystawy.

Jamajka 89, czempionka w klasie jałowice w wieku 19-21 miesięcy

Krowy w laktacji

Państwowe spółki hodowlane stoczyły bój o prymat wśród krów w laktacjach. W klasie krów nadaremno można szukać większej liczby rolników indywidulanych, którzy chcieliby swoje krowy sprawdzić na tle tych pochodzących ze spółek KOWR i dużych kombinatów rolnych. Rodzynkiem w tym gronie był Tomasz Cieślik z podlaskiego Pokaniewa. Hodowca przywiózł do Minikowa 6 samic w laktacjach.

Cindy w 1 laktacji, czempionka, nagrodzona za wzorowe wymię

Superczempionat otrzymała Gela 20 po Altahotrod na Crank IT ze Stadniny Koni w Dobrzyniewie. Ta krowa była bezkonkurencyjna spośród krów w 2 laktacji rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Klasę krów w 1 laktacji wygrała Cindy po Husky na Silverze z Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. Wśród krów w 3 laktacji i dalszych triumfowała Litera 48, której ojcem jest Monterrey, a ojcem matki Oman.

Gela 20 samica w 2 laktacji, czempionka i superczempionka, nagrodzona za wzorowe wymię

Podczas ogólnopolskiej wystawy nie mogło zabraknąć także innych ras, dla których prowadzone są księgi hodowlane w naszym kraju. Czempionką w klasie Jersey została Jagodówka 71 po Haleyu na Lyne ET ze Stadniny Koni Iwno Sp. z o.o., a wiceczempionką Werbena 71 po buhaju o imieniu Da Vinci po Va Banku.

Litera 48 była najlepsza wśród krów w 3 i dalszych laktacjach

Kategorię krów rasy simentalskiej wygrała samica z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki-PIB Odrzechowa Sp. z o.o. o imieniu Eliza po Mannie na Gepardzie. Na drugiej pozycji uplasowała się Misia po buhaju o imieniu Mybest na Gepardzie.

Jagodówka 71 czempionka z klasy jersey

Samice Jana Litwina z Czarnej Góry, Bajka i Mewa to czempionki rasy polskiej czerwonej. Pierwsza z nich ma w rodowodzie Brzosta i Barbakana, druga: także Brzosta oraz Cala.

Bajka i mewa, czempionki w rasie polskiej czerwonej

Odnotujmy, że w tegorocznej Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Mlecznego udział wzięło w sumie 37 wystawców i blisko 250 jałowic i krów. Oprócz czempionatów sędzia wystawy przyznał dwa wyróżnienia za najpiękniejsze wymię. Trafiły one do Cindy, wyżej opisanej krowy w 1 laktacji i do Geli 20, superczempionki wystawy.