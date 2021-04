Doskonaląc stado, warto stawiać cele hodowlane

Proces doskonalenia zwierząt jest przedsięwzięciem długotrwałym, wymagającym przemiany wielu pokoleń zwierząt. Aby sprecyzować kierunek doskonalenia zwierząt, należy określić słabe i mocne strony stada, które zamierzamy doskonalić.

Dążąc do realizacji założonych celów, hodowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na wartość hodowlaną rodziców potencjalnych jałówek remontowych. Wartość hodowlana stanowi zespół ważnych ekonomicznie cech, determinowanych genetycznie, które buhaj jest w stanie przekazać potomstwu. Hodowca przed ostateczną decyzją co do wyboru konkretnego osobnika powinien określić cele hodowlane oraz kierunki doskonalenia stada. Cele te powinny współgrać z wymaganiami producentów, którzy nabywają od nich zwierzęta do ferm komercyjnych. Należy nadmienić, że proces doskonalenia zwierząt jest przedsięwzięciem długotrwałym, wymagającym przemiany wielu pokoleń zwierząt, stąd bardzo trudno jest trafnie określić przyszłe potrzeby rynku, a jednocześnie sprecyzować kierunek doskonalenia zwierząt. Aby dokonać prawidłowego wyboru, należy określić słabe i mocne strony stada, które zamierzamy doskonalić.

Dobrym wskaźnikiem przewagi genetycznej buhaja jest oszacowana przewaga jego potomstwa nad rówieśnikami w zakresie pożądanych cech. Natomiast o jakości takiego oszacowania decyduje dokładność (powtarzalność) oceny. Dokładność oceny informuje o zdolności do przekazywania pozytywnych cech na potomstwo – im bardziej zbliżona do 1 lub 100 proc. (w zależności od sposobu przedstawienia), tym jakość oszacowania lepsza. Powtarzalność oceny jest tym lepsza, im na większej liczbie potomstwa szacowana była wartość hodowlana rozpłodnika. Doskonalenie zwierząt tylko w odniesieniu do jednej cechy może skutkować pogorszeniem cechy z nią ujemnie skorelowanej. Poza cechami produkcyjnymi, jak wydajność mleczna, skład chemiczny mleka, istotne są również pozaprodukcyjne, tj. płodność, długowieczność czy łatwość porodów. Bardzo ważnym zagadnieniem jest ocena łatwości porodu, która warunkowana jest głównie masą płodu, jego płcią oraz budową zadu krowy. Do oceny łatwości porodu wykorzystywane są również specjalnie opracowane skale łatwości lub trudności w tracie porodów. Ciężkie porody powodują większe upadki cieląt, problemy z rozrodem u krów, ale w rezultacie prowadzą do zwiększenia kosztów utrzymania zwierząt.

Poza tym warto dokonać oględzin jałówki, koncentrując się na wybranych cechach pokroju. Jednym z takich elementów jest ocena wymienia, liczby strzyków, obecności strzyków dodatkowych czy przystrzyków. Na tym etapie istnieje jeszcze bowiem możliwość chirurgicznego pozbycia się ich. Warto również śledzić wzrost i rozwój przyszłych jałówek. Osobniki, które mieszczą się w zakresach określonych dla poszczególnych ras, będą dobrym materiałem reprodukcyjnym. Badania wskazują, że tempo wzrostu jałówek (800-900 g) w dużej mierze koreluje z ich przyszłą użytkowością mleczną. Sztuki o szybkim tempie wzrostu, ale charakteryzujące się jednocześnie dobrą kondycją, wyróżniają się najlepszymi predyspozycjami na jałówki remontowe.