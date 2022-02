Dostawcy upadłej mleczarni ROTR w Rypinie dołączą jutro do strajku rolników

Jutro w wielu lokalizacjach w kraju zaplanowane są strajki rolnicze, związane z pogarszającą się sytuacją w rolnictwie. Dołączenie do manifestacji zapowiedzieli również rolnicy walczący o odzyskanie środków za mleko sprzedane do upadłej mleczarni ROTR w Rypinie.

O trudnej sytuacji dostawców mleka do upadłej mleczarni ROTR w Rypinie pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach farmer.pl. Sprawa dotyczy ok. 750 rolników, których straty sięgają na ponad 20 mln zł. W sprawę zaangażował się również poseł Paweł Szramka, który dwukrotnie składał interpelacje do ministerstwa rolnictwa z apelem o pomoc dla poszkodowanych rolników.

Walczący o przetrwanie rolnicy z Rypina dołączą jutro do ogólnopolskiego strajku rolników, który rozpocznie się o godzinie 9.00 pod siedzibą Spółdzielni Mleczarskiej ROTR. O godzinie 11.00 planowana jest konferencja prasowa przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Celem organizatorów strajku jest zwrócenie uwagi na opieszałość organów ścigania w wyjaśnianiu sprawy upadku mleczarni, a także protest przeciwko bezczynności władz lokalnych i państwowych, które nie wywiązują się ze złożonych obietnic i wbrew zapowiedziom nadal nie udzieliły poszkodowanym realnego wsparcia.