Doszczętnie zniszczona ferma mleczna na Ukrainie (film)

W czwartek 31 marca na Twitterze umieszczono przerażający film z jednej z ferm mlecznych w obwodzie charkowskim. Widać na nim zniszczone budynki i chodzące między nimi krowy.

Pusto, głucho, wokół stoją otwarte samochody, w tle widać zniszczone budynki gospodarcze, na ziemi leżą kawałki dachów, a po terenie chodzą nieliczne krowy. Tak na filmie krążącym na Twitterze po ataku wojsk rosyjskich wygląda jedna z ferm mlecznych na Ukrainie.

Ферма десь на Харківщині. І дивом вцілілі корови pic.twitter.com/NtFt8tX2KM — Армія FM (@Armia_fm) March 31, 2022

Według naszych ustaleń jest to teren należący do spółki Agrosvit w obwodzie charkowskim, we wsi Szestakowe. Ogromne gospodarstwo jest stałym dostawcą dla Charkowskiego Kombinatu Mlecznego Agromol.

Co się tam dokładnie stało? Na razie nic poza filmem nie zostało opublikowane.

Poniżej prezentujemy film, na którym można zobaczyć jak przedsiębiorstwo Agrosvit działało przed wojną z Rosją: