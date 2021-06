Drastyczny spadek brytyjskiego eksportu żywności do UE

W pierwszym kwartale 2021 r. brytyjski eksport żywności i napojów do UE spadł o 2 mld funtów. Spadek najbardziej odczuwalny był w przypadku eksportu produktów mlecznych. Wywóz mleka i śmietany do w UE w pierwszym kwartale bieżącego roku spadł o ponad 90 proc., zaś sera o dwie trzecie.

Zgodnie z analizą danych brytyjskiego urzędu skarbowego, brytyjski eksport żywności i napojów do UE spadł o ponad 2 miliardy funtów w pierwszych trzech miesiącach 2021 r., a sprzedaż produktów mlecznych spadła o 90 proc.

Za znaczną część spowolnienia obwiniane były dodatkowe kontrole związane z brexitem, gromadzenie zapasów oraz pandemia koronawirusa, jednak zdaniem brytyjskiego sektora spożywczego dane wskazują raczej na strukturalne niż początkowe problemy związane z odejściem Wielkiej Brytanii z UE, jak podaje The Guardian.

Dominic Goudie, szef handlu międzynarodowego w Federacji Żywności i Napojów (FDF), cytowany przez The Guardian, stwierdził, że utrata dwóch miliardów funtów eksportu do UE jest katastrofą dla branży i bardzo wyraźnie wskazuje na skalę strat, jakie w dłuższej perspektywie ponoszą brytyjscy producenci z powodu nowych barier handlowych z UE. Goudie wezwał rząd do "zaprzestania dywagacji" nad propozycjami pomocy dla eksporterów "wykluczonych z handlu z UE".

Jak podaje FDF, dane brytyjskiego urzędu skarbowego (HMRC) wskazują, że najbardziej ucierpiał eksport produktów mlecznych. Wywóz mleka i śmietany do w UE w pierwszym kwartale bieżącego roku spadł o ponad 90 proc., zaś sera o dwie trzecie. Eksport whisky spadł o 32 proc., czekolady o 37 proc., a jagnięciny i baraniny o 14 proc.

Dużym ciosem dla brytyjskiej branży spożywczej był drastyczny spadek eksportu żywności i napojów do Irlandii, która do tej pory stanowiła największy rynek zbytu. Całkowity eksport żywności i napojów do Irlandii spadł o 70,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Znaczną różnicę, przekraczającą 50 proc., odnotowano również w przypadku eksportu do Niemiec, Hiszpanii i Włoch. Był on mniejszy o 63 proc. w przypadku Hiszpanii, Włoch o 61 proc. i Niemiec o 55 proc.

Spadki odnotowano również w zakresie importu. Import wina do Wielkiej Brytanii z UE spadł o 20 proc., owoców o 15,7 proc., a warzyw o 13,9 proc. Spadł również import sera, drobiu i wołowiny z Irlandii i innych krajów.

Inaczej wygląda sytuacja na rynku azjatyckim. Złagodzenie obostrzeń związanych z pandemią spowodowało silny wzrost brytyjskiego eksportu do Chin, Japonii, Hongkongu i Korei Południowej. Na niektórych rynkach azjatyckich wzrost ten ograniczył się do ponownego osiągnięcia poziomów eksportu sprzed pandemii, z kolei eksport na rynek chiński, napędzany wzrostem sprzedaży wieprzowiny, whisky i olejów roślinnych, wzrósł o ok. 25 proc., jak wynika z raportu FDF.