Duże różnice cen bydła w UE to tylko jeden z problemów sektora wołowiny

O aktualnych problemach i przyszłych zagrożeniach dla europejskiego sektora wołowiny debatowano 13 kwietnia 2021 r. podczas posiedzenia grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca.

Spotkanie poświęcone było bieżącej sytuacji na rynku wołowiny oraz problemów wynikających z reformy Wspólnej Polityki Rolnej, jak również zagrożeń związanych z MERCOSUR.

Jakie ceny i popyt na wołowinę?

Podczas spotkania podkreślano, że epidemia Covid-19 od ponad roku negatywnie wpływa na europejski rynek wołowiny. Problemy wynikają m.in. z nieustannego zamykania branży HoReCa, co znacząco ogranicza popyt na wołowinę.

Jak informował Jerzy Wierzbicki, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz wiceprzewodniczący grupy roboczej „Wołowina i cielęcina„ Copa-Cogeca”, obecne ceny skupu bydła w Polsce są stosunkowo wysokie, ale wciąż niższe niż w krajach Europy Zachodniej. W przypadku samców ceny są obecnie niższe o ok. 20 proc., natomiast jałówki są tańsze nawet o dwadzieścia kilka procent.

– W zeszłym roku eksport był mniejszy o ok. 3 proc., ale zaskakujący jest pierwszy kwartał tego roku. Mamy spadek ubojów i eksportu o 25 proc. To jest dla nas zaskakujące i staramy się znaleźć wyjaśnienie tego stanu rzeczy. Przekłada się to się na wysokie ceny, bo jest wysoki popyt i braki w dostawach żywca do rzeźni. W efekcie ceny są w miarę dobre. Konsumpcja wołowiny w Polsce, mimo zamknięcia restauracji, lekko wzrosła – powiedział Jerzy Wierzbicki, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Jakie skutki reformy WPR?

Jak informują uczestnicy spotkania, prezydencja portugalska chce do czerwca zakończyć rozmowy w ramach tzw. trilogu, do zakończenia których zostało jeszcze 6 rund rokowań.

– Niestety cały czas nie możemy doprosić się Komisji Europejskiej o przygotowanie oceny skutków (impact assessment) wprowadzenia w życie strategii „Od pola do stołu”. Brak tego dokumentu oznacza, że nie wiemy jakie będą skutki ekonomiczne wprowadzenia tych reform. To martwi, bo proponuje się rozwiązania, które mogą mieć daleko idące konsekwencje dla wszystkich europejskich rolników – powiedział Jerzy Wierzbicki z PZPBM.

Umowa handlowa z krajami MERCOSUR

Europejscy hodowcy bydła mięsnego ciągle czują również zagrożenie związane z umową handlową z krajami Mercosur. Obawiają się, że wdrożenie umowy doprowadzi do wzrostu importu żywności z krajów Ameryki Południowej, która nie będzie spełniać szeregu unijnych norm, szczególnie tych związanych z Europejskim Zielonym Ładem.

– Obawiamy się, że Europejski Zielony Ład nałoży na europejskich rolników wiele kosztownych norm i obowiązków, które nie będą dotyczyć towarów kupowanych w krajach Ameryki Południowej. To stwarzanie warunków nierównej konkurencji – powiedział Jacek Zarzecki prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.