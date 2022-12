Jak poinformował nas Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Komitet Monitorujący Krajowy Plan Strategiczny przyjął dwie istotne zmiany w zakresie dobrostanu zwierząt.

Zmiany te polegają między innymi na jasnym określeniu chowu otwartego jako jednego z działań w zakresie dobrostan krów mamek, jak tłumaczy Zarzecki dodając, że rolnik prowadzących chów otwarty nie będzie wykluczony z pomocy i będzie mógł liczyć na wsparcie w wysokości ok. 400 zł do sztuki. Warunkiem ma być zapewnienie powierzchni bytowej większej o 20 proc. w stosunku do powierzchni określonej w minimalnych warunkach utrzymania zwierząt.

Druga zmiana dotyczy oddzielenia wszystkich działań dobrostanowych od siebie, co oznacza, że zwiększenie powierzchni, uwolnienie z łańcucha, wypas, wybieg i ściółkowanie będzie można realizować oddzielnie bez warunkowości, jak zaznacza Zarzecki.

– Bardzo się cieszę z tych zmian. To odpowiedź na oczekiwania rolników-hodowców i producentów żywca wołowego, które zgłaszaliśmy od kilku miesięcy. Te zmiany byłyby niemożliwe, gdyby nie było woli politycznej i otwartości na dyskusje z organizacjami rolniczymi i rolnikami ze strony Wicepremiera i Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka oraz Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego. Małymi krokami poprawiamy KPS tak, żeby jak największa ilość rolników mogła skorzystać z pomocy dobrostanowej, a co za tym idzie, żeby jak najwięcej zwierząt było objętych tym wsparciem – mówi Zarzecki po posiedzeniu Komitetu. – Jestem przekonany, że dzięki tym zmianom w bardzo krótkim czasie będziemy w czołówce krajów UE w zakresie dobrostanu zwierząt. Będziemy monitorowali działania dobrostanowe i tak nimi kierowali, żeby wykorzystać te środki w całości. W kolejnym etapie będziemy przyglądali się wsparciu w zakresie wypasu opasów, aby od roku 2024 zadziałały może inne mechanizmy wsparcia, jeżeli ta forma pomocy nie będzie się cieszyła zainteresowaniem rolników – dodaje.