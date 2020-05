Dyrektor PIM: Interwencja KE na rynku mleka pomoże, ale to za mało

Zdaniem Agnieszki Maliszewskiej, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, zaproponowane przez Komisję Europejską mechanizmy interwencyjne mogą złagodzić kryzys, ale jednocześnie potrzebne są dodatkowe działania.

- W okresie styczeń-marzec 2020 r. średnia cena mleka wyniosła 137,14 zł/100 litrów i była niższa o 1,3 proc. (1,76 zł za 100 litrów) w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Widać lekkie spadki w cenach w kraju, głownie masła o ok. 3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz OMP, tu był spadek ok. 10 proc. Powoli zauważalny jest także spadek konsumpcji w porównaniu z ostatnimi miesiącami, prawdopodobnie powoli wracamy do tzw. normalnych zakupów – informuje Agnieszka Maliszewska.

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka

Zdaniem Dyrektor PIM, sytuacja na rynku mleka nadal jest poważna i wskazuje na długofalowy kryzys w sektorze mleczarskim, podobnie jak w całej gospodarce. Jak zauważa ekspertka, dobrym sygnałem okazały się zaproponowane przez Komisję Europejską interwencyjne mechanizmy, a mianowicie prywatne przechowywanie masła, sera i mleka w proszku, co powinno w pewnym stopniu zmniejszyć skutki kryzysu. Branża jednak liczy na pełne otwarcie sektora HoReCa, co pomogłoby rozładować kłopoty.

- Oczywiście niezwykle istotny dla nas jest eksport i otwarcie jednolitego rynku UE oraz wzmocnienie eksportu do krajów trzecich – dodaje Maliszewska.