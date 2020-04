W nowej kampanii społecznej "Dziękujemy, że pijecie mleko" polscy hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka dziękują konsumentom, za kupowanie krajowych produktów mlecznych i wspieranie rozwoju polskiej branży mleczarskiej.

– Drodzy Państwo! Pozdrawiają Was hodowcy bydła i producenci mleka, którzy z całego serca pragną Wam podziękować za to, że kupujecie nasze produkty. Nie ukrywamy, że to dla nas bardzo ważne i jesteśmy Wam za to naprawdę wdzięczni. Mamy świadomość, że nasza praca ma sens dlatego, że to na Waszych stołach pojawiają się produkty z mleka naszych krów i tak naprawdę to Wy zapewniacie nam i naszym rodzinom pracę i godziwe życie – czytamy komunikat Leszka Hądzlika, prezydenta PFHBiPM, zamieszczony na profilu kampanii na portalu społecznościowym.

fot. fb, Dziękujemy, że pijecie mleko

Ze swojej strony hodowcy i producenci obiecują dołożyć wszelkich starań, aby mleka, masła, serów i innych różnorodnych produktów mlecznych, nigdy w Polsce nie zabrakło, a ich smak i jakość pozostał na wysokim poziomie.

– Jednocześnie prosimy, abyście nadal, tak jak to robicie podczas każdych zakupów, wspierali polskich „mleczarzy”, bo jest to w naszym wspólnym interesie, abyśmy mogli jak najdłużej cieszyć się doskonałym, polskim mlekiem. Przed nami ciężki okres, chyba wszyscy się go obawiamy, ale jesteśmy pewni, że wspólnie uda nam się przez niego przejść. Picie mleka nie zabija koronawirusa, ale uzdrawia gospodarkę i rolnictwo. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie pokonać kryzys, a z każdą szklanką mleka będziemy bliżej normalności. Jeszcze raz dziękujemy, życzymy wszystkim zdrowia i bardzo prosimy – pijcie polskie mleko! – czytamy w informacji.

Hodowcy i producenci mleka zachęcani są do wyrażenia wdzięczności konsumentom za pomocą kolejnych zdjęć. Przedstawiają one rodziny i pracowników gospodarstw z plakatami, na których zamieszczono podziękowanie.

We wzroście krajowego spożycia mleka i jego przetworów, w patriotyzmie konsumenckim, upatruje się nadziei na choć częściowe złagodzenie skutków obecnej sytuacji. Oczywiście każdy ma swoje upodobania i przyzwyczajenia, jednak warto poświęcić więcej uwagi polskim produktom.