Istnieje wiele czynników, które będą miały wpływ na popyt na produkty mleczarskie, co zdaniem Mariusza Dziwulskiego z PKO BP będzie przekładać się na ceny surowca w skupie.

Jak informuje Mariusz Dziwulski, światowy rynek mleka w pierwszej części roku znajdował się pod wpływem ograniczeń podażowych na najważniejszych rynkach. Również w 3 kwartale 2022 r. produkcja mleka u niektórych czołowych eksporterów produktów mleczarskich na świecie (m.in. Australia) utrzymywała się w tendencji spadkowej, jednak wzrosty w USA spowodowały, że sytuacja podażowa na świecie nie była już tak niekorzystna.

- Ostatnie kilka miesięcy przyniosło spadki cen produktów mleczarskich na świecie, choć na rynku unijnym były one mniej zauważalne z uwagi na zmiany kursów walut (słaby EUR w relacji do USD). Indeks produktów mleczarskich FAO w październiku’22 zmalał w relacji do szczytów z czerwca’22 o 6,7 proc. r/r, choć wciąż był o ponad 15 proc. wyższy w relacji rocznej zauważa Dziwulski.

Kluczowy popyt na produkty mleczarskie

Zdaniem ekonomisty popyt na produkty mleczarskie w pierwszych kwartałach tego roku był wciąż wyższy niż przed rokiem, m.in. w sektorze HoReCa, który jeszcze w pierwszej połowie 2021 podlegał pandemicznym ograniczeniom. Polska branża mleczarska korzystała na wysokich cenach produktów mleczarskich, co widać po dobrych wynikach finansowych mleczarń w pierwszej połowie 2022 r. Sprzyjało to oferowaniu wyższych cen za mleko. We wrześniu, według GUS, krajowe ceny skupu tego surowca wzrosły w relacji rocznej o 60 proc. Niemniej, kolejne miesiące nie muszą odznaczać się istotnymi wzrostami cen, choć prawdopodobnie niska dynamika produkcji mleka na świecie będzie oznaczać, że wciąż będziemy obserwować ich podwyższony poziom.

- Kluczowe dla kształtowania się cen będą zmiany po stronie popytowej. Zwiększone ryzyko recesji i spadek dochodów rozporządzalnych konsumentów, w warunkach wysokiej inflacji, będą oddziaływać w kierunku spadku spożycia produktów mleczarskich na rynku wewnętrznym i na niektórych rynkach eksportowych (Niemcy). Spadki notować może sprzedaż produktów mleczarskich do Chin, które cały czas mierzą się z konsekwencjami polityki zero Covid. Niewykluczone, że z uwagi na bariery popytowe, marże w przetwórstwie nie będą tak atrakcyjne jak w pierwszej połowie 2022 r., zwłaszcza w obliczu wciąż rosnącej presji kosztowej. Z punktu widzenia produkcji mleka, jak też przetwórstwa mleka, ważnym elementem jest wzrost kosztów energii. Firmy duże nie zostały objęte działaniami osłonowymi w postaci maksymalnych cen energii elektrycznej – dodaje Dziwulski.