Bydło, które utrzymywane jest zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego może kwalifikować się do płatności na uproszczonych zasadach.

W przypadku dobrostanu krów mlecznych możliwość uproszczonej realizacji ekoschematu dotyczy praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom powierzchni bytowej zwiększonej o co najmniej 20 proc. lub praktyki dotyczącej wypasu. Pozostałe praktyki realizuje się na zasadach ogólnych.

W odniesieniu do dobrostanu krów mamek i opasów możliwość uproszczonej realizacji ekoschematu dotyczy jedynie praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom powierzchni bytowej zwiększonej o co najmniej 20 proc.

Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przybliżył nam z jakimi korzyściami wiąże się kwalifikacja do płatności dobrostanowej na uproszczonych zasadach.

– W przypadku rolników, którzy prowadzą chów zwierząt w metodzie ekologicznej ważnym elementem jest zwolnienie z obowiązku posiadania planu poprawy dobrostanu, który jest pewnym kosztem oraz dodatkowym obowiązkiem dla rolnika, który musi wykonać plan razem z doradcą. Dodatkowo rolnicy, którzy są w tym reżimie rolnictwa ekologicznego nie podlegają degresywności. W ramach płatności dobrostanowych mamy degresywność, której poziom uzależniony jest od liczby DJP. Jeśli gospodarstwo posiada do 100 DJP w dobrostanie, to w ramach gatunków mamy 100 proc. płatności, jeśli jest to pomiędzy 100 a 150 DJP, to płatność wynosi 75 proc., zaś powyżej 150 DJP płatności nie są przyznawane. Jednak rolnicy ekologiczni nie wpadają w degresywność – mówił Rybarczyk.