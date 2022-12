Ze względu na warunki przystąpienia do ekoschematu dostęp do środków dla wielu hodowców będzie ograniczony, fot. Ł.Ch.

W przypadku produkcji zwierzęcej ekoschematem wywołującym najwięcej emocji i kontrowersji jest ekoschemat Dobrostan zwierząt. Można odnieść wrażenie, że nastąpiło pewne nieporozumienie między decydentami, a beneficjentami.

Środowisko rolnicze, reprezentowane przez organizacje branżowe wnioskowało, aby bezuwięziowy system utrzymania zwierząt był praktyką dodatkowo punktowaną. Natomiast, jak okazało się w praktyce, system bezuwięziowy, stał się głównym kryterium przystąpienia do ekoschematu. Co więcej jak określają przepisy, warunkiem przystąpienia do realizacji ekoschematu w systemie punktowym jest: „zapewnienie zwierzętom utrzymywanym bez uwięzi zwiększonej o co najmniej 20 proc. powierzchni bytowej w budynkach/pomieszczeniach”. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest wypas krów mlecznych, który ma być realizowany na dotychczasowych zasadach.

Ekoschematy: W Polsce dominuje system uwięziowy

Zastanówmy się, jak dużym zainteresowaniem może cieszyć się zaproponowany ekoschemat w kraju, gdzie przeważająca część bydła utrzymywana jest nadal w systemie uwięziowym. Pewien obraz sytuacji mogą wskazywać statystyki zainteresowania hodowców płatnościami dobrostanowymi. Otóż z danych MRiRW wynika, że w 2022 r. o płatności związane z wypasem krów mlecznych wnioskowało 38,2 tys. gospodarstw, a interwencją dotyczącą zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach było zainteresowanych tylko 4,5 tys. beneficjentów. Ta dysproporcja wskazuje na to, że większość zwierząt zgłaszanych do płatności dobrostanowych utrzymywana była na uwięzi, bądź hodowcy nie byli zainteresowani zwiększeniem powierzchni bytowej dla zwierząt. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego hodowcy nie garną się do realizacji tej praktyki.

Zwiększenie powierzchni bytowej o 20 proc. lub 50 proc. można zrealizować na dwa sposoby: powiększyć budynek bądź zmniejszyć obsadę. Oba rozwiązania wiążą się z pewnymi stratami finansowymi, których zrekompensowanie potencjalnymi dopłatami jest co najmniej wątpliwe. Z jednej strony rozbudowa obory wiąże się wysokimi jednorazowymi wydatkami, na co, w obliczu wysokich cen materiałów budowlanych, nie każdy się zdecyduje. Z drugiej zaś strony osiągnięcie warunku dostępu do ekoschematu na drodze zmniejszenia obsady wiązać się będzie ze znacznym spadkiem dochodów, wynikających z mniejszej sprzedaży mleka, na co w sytuacji wysokich cen surowca wielu hodowców, w szczególności posiadających poważne zobowiązania finansowe, po prostu nie stać.

Ekoschematy budzą wątpliwości hodowców bydła

Wśród pozostałych praktyk, które mają być dodatkowo punktowane istnieją propozycje, które również budzą pewne wątpliwości wśród hodowców. O ile utrzymanie na ściółce, czy też zapewnienie wybiegu, bądź wypasu wydają się być zasadne i odpowiadające wyzwaniom związanym ze zwiększaniem dobrostanu zwierząt, tak praktyka dotycząca późniejszego odsadzania cieląt nie jest przez hodowców najlepiej odbierana. Zdaniem praktyków odsadzanie cieląt od matek po upływie 5 dni będzie stanowić większe źródło stresu zarówno dla cielęcia, jak i krowy, aniżeli odsadzenie bezpośrednio po porodzie. Poza tym w obecnych systemach utrzymania bydła mlecznego taka praktyka byłaby trudna do realizacji pod względem organizacyjnym i logistycznym.

Podsumowując, obawiam się, że deklarowane rekordowe historycznie środki na hodowlę zwierząt najzwyczajniej w świecie do hodowców nie trafią, a jeżeli trafią, to do bardzo wąskiego grona rolników. Nad poprawą dobrostanu rolnicy pracują od lat, a teraz w obliczu dość trudnej sytuacji w rolnictwie, podejmowane decyzje opierają się niestety na chłodnej kalkulacji i aby się zdecydować na wprowadzenie jakiegoś rozwiązania, musi ono być uzasadnione ekonomicznie.