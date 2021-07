Ekspert: Wysokie ceny pasz powodują spadek opłacalności produkcji mleka

Na rynku utrzymuje się stosunkowo wysoka cena mleka, jednak istnieją czynniki wpływające na wzrost kosztów produkcji, a tym samym spadek opłacalności produkcji mleka.

- W tym roku w zasadzie nie obserwowaliśmy charakterystycznego dla okresu wiosennego spadku cen skupu mleka. Między lutym a majem cena skupu mleka w Polsce wzrosła o 1,5 proc., podczas gdy w poprzednich trzech latach, między tymi miesiącami obserwowano czteroprocentowy spadek cen – mówi Paweł Wyrzykowski, Analityk Sektora Rolno-Spożywczego, BNP Paribas Group.

Rośnie skup mleka w Polsce

W jego opinii wysokie ceny skupu mleka, duże zapasy pasz objętościowych i dobry stan pastwisk wiosną zachęcały producentów do dalszego rozwoju produkcji mleczarskiej. Mimo srogiej zimy, w okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. w Polsce skupiono o 1 proc. mleka więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że skup mleka w Polsce rośnie już jedenasty rok z rzędu.

- Należy jednak zauważyć, że w kierunku spadku opłacalności produkcji mleczarskiej działały wyższe niż przed rokiem ceny pasz treściwych. Według danych MRiRW w maju 2021 r. średnie ceny pasz dla bydła w Polsce były o 11 proc. wyższe niż przed rokiem i do zbiorów zbóż nic nie zapowiada, że ich wysoki poziom mógłby ulec zmianie – informuje analityk.

Wyższy popyt na produkty mleczarskie

Zdaniem eksperta, wysokie ceny skupu mleka w Polsce to efekt dobrej koniunktury na produkty mleczarskie na rynkach międzynarodowych oraz ograniczonej podaży mleka w UE. W maju indeks cen produktów mleczarskich FAO był o 28 proc. wyższy niż przed rokiem. Z kolei w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. dostawy mleka do mleczarni w UE były o 0,3 proc. mniejsze od skupu w analogicznym okresie 2020 r.

- Producenci mleka w Polsce w najbliższych miesiącach nie powinni się spodziewać gwałtownych zmian sytuacji na rynku. Popyt na produkty mleczarskie może być wzmocniony przez otwieranie się sektora HoReCa, a upalne lato nie sprzyja rozwojowi produkcji mleka w Unii Europejskiej i w konsekwencji zwiększenia jego podaży na rynku – podsumowuje Paweł Wyrzykowski.