Kryptosporydioza jest groźnym schorzeniem dla młodych cieląt. Pozytywne testy nowej szczepionki stwarzają szansę na ograniczenie tej choroby w hodowli bydła.

Firma MSD przedstawiła dwa zestawy kluczowych danych z badań terenowych oceniających skuteczność jej eksperymentalnej szczepionki przeciwko kryptosporydiozie u nowonarodzonych cieląt.

Kryptosporydia są przenoszone na inne cielęta po przedostaniu się do układu pokarmowego oocytów, znajdujących się w środowisku lub pochodzących od zakażonego cielęcia. Choroba zwykle występuje u młodych cieląt w wieku od jednego do czterech tygodni. Jest to schorzenie zagrażające życiu i nieleczone może spowodować szybkie pogorszenie stanu cielęcia.

Rozpoznanie choroby

Objawy pojawiają się szybko. U cieląt występuje biegunka, na skutek czego młode osobniki wydalają duże ilości oocytów z odchodami do otoczenia. Cielęta stają się poważnie odwodnione, osłabione i mają trudności ze wstawaniem.

Niektóre cielęta mogą zostać zarażone i jednocześnie mogą nie wykazywać żadnych objawów, ale mimo to infekcja rozprzestrzenia się poprzez oocyty znajdujące się w ich odchodach.

- Cryptosporidium parvum to wysoce zakaźny pasożyt odzwierzęcy, który jest powiązany z biegunką nowonarodzonych cieląt, główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności cieląt. Istnieje pilna potrzeba leczenia tej szkodliwej infekcji i zapobiegania jej - powiedział Geert Vertenten, dyrektor techniczny ds. biologii przeżuwaczy w MSD.

W doświadczeniu zdrowym ciężarnym jałówkom podano eksperymentalną szczepionkę w trzecim trymestrze ciąży. Po urodzeniu cieląt badacze pobrali siarę od zaszczepionych jałówek, a następnie losowo przydzielono zdolne do życia nowonarodzone cielęta, aby otrzymały siarę w ciągu czterech godzin od urodzenia, po czym zapewniono im kontakt z oocytami C. parvum.

Wyniki wykazały, że nowonarodzone cielęta karmione siarą pochodzącą od zaszczepionych jałówek charakteryzowały się znacznie mniejszym ryzykiem wystąpienia biegunki.

Odpowiedź przeciwciał na szczepionkę

Firma MSD udostępniła także drugi zestaw analiz, w których zbadano odpowiedź przeciwciał na tę samą szczepionkę u bydła w odniesieniu do etapów infekcji pasożytniczej C. parvum i modelu infekcji in vitro.

Wyniki wykazały, że wysoki poziom przeciwciał neutralizujących anty-gp40 in vitro był znacząco podwyższony u zwierząt, które otrzymały szczepionkę w porównaniu z nieszczepioną grupą kontrolną.