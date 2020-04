Eksport bydła kuleje, ceny nadal niskie

Epidemia koronawirusa sieje dalej spustoszenie w handlu bydłem. Szczególnie dotyka to podmioty opierające swoją działalność na eksporcie do Włoch.

Z początkiem kwietnia cenniki skupu bydła nie prezentują się najlepiej. Niektóre zakłady, co prawda nieco podniosły stawki po pierwszym ataku paniki i drastycznym spadku cen, za to inne, które wstrzymały się wówczas z obniżkami, teraz skorygowały cenniki w dół.

Największe problemy mają ubojnie, które większość sprzedawanego mięsa kierowały na eksport do Włoch. Jeden z ankietowanych zakładów stracił głównego klienta, który odbierał wołowinę do Włoch dla tamtejszych restauracji. Obecnie w obliczu kwarantanny i zamknięcia gastronomii, skończyło się zapotrzebowanie na to mięso.

Z kolei w innym zakładzie usłyszeliśmy, że pewne ilości udaje się jeszcze wyeksportować do Włoch, jednak to mniej niż połowa wcześniejszych zamówień. Dodatkowo występują duże utrudnienia pod względem logistycznym.

Jak czytamy w najnowszym biuletynie PKO Banku Polskiego - Zaburzenia w dostawach do Włoch, w tym spadek sprzedaży w gastronomii, wynikające z ograniczeń wprowadzanych w walce z koronawirusem spowodowały zauważane spadki cen na rynku bydła. Włochy są największym odbiorcą mięsa wołowego z Polski (23% eksportu w 2019) oraz bydła żywego. W dn. 3-24 marca ceny skupu bydła rzeźnego w Polsce zmalały 6%. Dalsze kształtowanie się cen uzależnione będzie od tempa odbudowy sprzedaży na rynek włoski, co z uwagi na sytuację w tym kraju, prawdopodobnie będzie utrudnione w ciągu najbliższych miesięcy

Nadal występują duże rozbieżności w oferowanych przez skupy cenach. Obecnie cena za buhaje w klasie R wynosi od 11 do 12,4 zł/kg. Z kolei stawki w klasie O mieszczą się w zakresie 10,6 - 12 zł/kg (min. 11 zł/kg). Maksymalna cena samców skupowanych w wadze żywej to 7,2 zł/kg.

W jednym z ankietowanych zakładów, ze względu na brak zapotrzebowania na jałówki, ich cena jest równa cenie oferowanej za krowy i wynosi 9,6 zł/kg WBC. W pozostałych zakładach obecne stawki w tej kategorii zwierząt w klasie R wynoszą 12,2 – 12,5 zł/kg, a w klasie O 9,6-11,8 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą otrzymać do 6,8 zł/kg.

Ceny krów, przypadku sztuk sprzedawanych w rozliczeniu na WBC wynoszą obecnie 9,6 – 10,8 zł/kg. Za żywą wagę producenci zaś mogą otrzymać maksymalnie 5 zł/kg. (ceny netto).