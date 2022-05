Europejska Rada ds. Mleka w ostatnim czasie wskazywała na drastyczny wzrost kosztów produkcji mleka, który jest zagrożeniem nie tylko dla dalszej produkcji, ale w większej skali zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu. Organizacja wskazuje konieczne do wdrożenia działania.

Według Europejskiej Rady ds. Mleka konieczne jest podjęcie szeregu działań pozwalających osiągnąć satysfakcjonującą rentowność produkcji mleka, pozwalającą ograniczyć postępujący proces likwidacji gospodarstw. Swoje propozycje organizacja przedstawiła w 5 punktach:

1. Rosnące koszty produkcji muszą zostać przekierowane dalej i tym samym pokryte przez ceny

EMB wyraźnie apeluje do nabywców i przetwórców, aby odegrali swoją rolę w walce z rosnącymi kosztami produkcji mleka.

2. Zrównoważony rozwój w ramach WPR i Zielonego Ładu

Bez rentownych gospodarstw nie może być suwerenności żywnościowej ani pomyślnego przejścia w kierunku pro-środowiskowym. Dlatego UE musi uczynić zrównoważony rozwój pilnym priorytetem w swoich strategiach i przepisach.

3. Rynek musi przyczyniać się do transformacji sektora rolnego

Celem muszą być ceny, które zapewniają pełne pokrycie kosztów – łącznie ze wszystkimi kosztami zrównoważonego rozwoju. Aby było to możliwe, rynek musi przyczynić się do transformacji sektora rolnego, a decydenci polityczni muszą stworzyć niezbędne do tego narzędzia. W obecnych warunkach nie da się zahamować rosnącego spadku liczby rolników, a trend ten będzie się tylko pogłębiał.

4. Transparentne organizacje producentów muszą stałe i skutecznie wspierać rolników

Organizacje producentów, które w imieniu rolników negocjują umowy i ceny z przetwórcami, muszą być tworzone w mleczarniach w całej UE, dysponując wystarczającą siłą negocjacyjną. Jak wyjaśnia Boris Gondouin, członek Komitetu Wykonawczego EMB z Francji, jedyną opcją są organizacje producenckie o transparentnej strukturze, które nie są powiązane z jedną mleczarnią.

- Będą mieli niezbędną siłę rynkową, aby negocjować z przetwórcami na równych zasadach tylko wtedy, gdy będą mogli negocjować z wieloma mleczarniami jednocześnie. Konieczne jest, aby rolnicy ze spółdzielni byli reprezentowani w tych organizacjach producentów. Wielu rolników jest członkami spółdzielni, co oznacza, że pokrywają dużą część dostaw mleka. Ceny pokrywające koszty również muszą być negocjowane w przypadku tych dostaw - mówi Gondouin.

5. Warunki lustrzane muszą mieć zastosowanie do importowanych produktów rolnych

EMB opowiada się za tym, aby importowane produkty rolne podlegały warunkom lustrzanym (normy zdrowotne i środowiskowe), tak aby produkty rolne niespełniające norm UE nie były wprowadzane na rynek UE. Celem jest zapewnienie konsumentom w UE zawsze takiego samego poziomu ochrony zdrowia i środowiska. Ponadto zapobiegłoby to również marginalizacji lokalnych produktów UE, których produkcja jest droższa ze względu na lokalne standardy i zastępowaniu ich tanim importem. Pozwoliłoby to uniknąć przeniesienia produkcji, a tym samym emisji poza UE, co byłoby sprzeczne z pożądaną globalną poprawą środowiska w sektorze rolnym.