W lipcu 2022 r. w Niemczech po raz pierwszy od 2014 r., kiedy wprowadzono analizę rentowności ceny mleka pokryły koszty produkcji. Pokrycie kosztów wyniosło 116 proc.

Z kwartalnej aktualizacji badania kosztów Biura Socjologii Wsi i Rolnictwa (BAL) wynika, że koszty produkcji w lipcu 2022 r. wyniosły 47,31 centów/kg, podczas gdy średnia cena mleka na fermach w tym samym okresie wynosiła 55,04 centów/kg. Po raz pierwszy od opublikowania tych obliczeń udało się ostatecznie pokryć koszty w niemieckim sektorze mleczarskim.

Trend pojawił się już w kwietniu 2022 r. Od tego czasu ceny surowca utrzymywały trend wzrostowy. Nie doprowadziło to jednak do znacznego wzrostu produkcji mleka. Biorąc pod uwagę ilość skupowanego mleka w lipcu 2022 r. spadła w porównaniu z lipcem 2021 o 0,6 proc. W miesiącach od stycznia do lipca 2022 r. produkcja skurczyła się o 1,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Widać wyraźnie, że sytuacja w gospodarstwach mleczarskich nie pozwala na żadną znaczącą reakcję na wzrost cen, biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach normą były spadki kosztów.

Potrzeba stabilizacji w produkcji mleka

Produkcja mleka wymaga długoterminowych, stabilnych cen, które zapewniają wystarczający zysk, a także pokrycie kosztów, które obejmuje godziwy dochód dla producentów. Tylko w ten sposób można powstrzymać załamanie się struktury produkcji i ponownie przyciągnąć młodych ludzi do branży. Decydenci polityczni muszą podjąć działania w celu zapewnienia stabilnej struktury produkcji, a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego w UE. Silne organizacje producentów w mleczarniach, instrumenty kryzysowe, takie jak program odpowiedzialności rynkowej (MRP), społecznie zrównoważona WPR oraz uczciwe warunki umów, a także klauzule lustrzane dotyczące importu z UE to tylko niektóre z niezbędnych warunków ramowych, które należy wprowadzić.

Jest to tym ważniejsze, że nie wszyscy producenci mleka w UE otrzymują ceny pokrywające koszty. Na przykład, pomimo ogromnego wzrostu kosztów w gospodarstwach mlecznych, ceny producenta w lipcu we Francji wynosiły zaledwie 44 centy/kg mleka. Zrównoważone społecznie i środowiskowo rolnictwo jest w takich warunkach trudne do wdrożenia.

