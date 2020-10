Europejscy rolnicy wzywają do odrzucenia umowy UE-Mercosur

Jak informuje Europejska Rada ds. Mleka, europejscy farmerzy, w obawie o swoje dochody, domagają się odrzucenia niekorzystnej umowy z krajami Mercosur.

We wspólnej deklaracji europejskich rolników 43 organizacje rolników w 14 krajach - Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Litwie, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii (w tym Kraju Basków i Galicji), Szwajcarii - a także organizacjach patronackich: European Coordination Via Campesina (ECVC), European Milk Board (EMB) i Biodynamic Federation - Demeter International wzywają swoje rządy do odrzucenia umowy UE-Mercosur.

Ta umowa o wolnym handlu jest kwestionowana w niektórych państwach członkowskich na szczeblu krajowym. Wyraźną krytykę wyraziły Austria, Holandia, Francja, Irlandia i Belgia. Niemcy, które obecnie sprawują prezydencję w Radzie, zapowiedziały, że chcą poczynić postępy w ratyfikacji umowy UE-Mercosur, mimo że kanclerz federalna Angela Merkel wyraziła ostatnio zaniepokojenie tą umową.

Europejscy rolnicy wzywają swoje rządy do odrzucenia umowy UE-Mercosur. Jak to ujął prezes EMB Erwin Schöpges:



– Dzięki umowie UE-Mercosur import produktów takich jak mięso, cukier i soja z krajów Mercosur ma wzrosnąć, co z kolei zachęci je do przyjęcia silnie zorientowanego na eksport, jeszcze bardziej przemysłowego modelu produkcji. Las amazoński, który jest integralną częścią światowej ochrony klimatu i różnorodności biologicznej, musi pozostać bezpieczny przed tym systemem. Naruszenia praw człowieka są również czynnikiem, którego nie można ignorować w kontekście takich wydarzeń. Jednocześnie gospodarstwa rodzinne w Europie stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z produkcją żywności zgodnej z surowszymi normami środowiskowymi i dotyczącymi dobrostanu zwierząt, co pociąga za sobą wyższe koszty produkcji. Zwiększony, nie równoważny import z krajów Mercosur wywiera dodatkową presję cenową na rodzinne gospodarstwa rolne w Europie. Rolnicy wzywają do polityki handlowej, która promuje uczciwe, pokrywające koszty ceny producenta na całym świecie, ochronę środowiska, różnorodność biologiczną i dobrostan zwierząt, prawa człowieka, rolnictwo na małą skalę, regionalne produkty spożywcze, ochronę i dalszy rozwój norm europejskich oraz sprawiedliwe warunki pracy.