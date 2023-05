W środę Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) przyjęła swoje stanowisko ws. dyrektywy o emisjach przemysłowych, jak informuje Parlament Europejski.

Posłowie poparli propozycję Komisji, aby rozszerzyć IED na instalacje przemysłu wydobywczego (kopalnie), duże instalacje produkujące akumulatory (z wyjątkiem instalacji wyłącznie montujących moduły akumulatorów i zestawy akumulatorów) oraz hodowlę bydła na większą skalę, a także większą liczbę ferm trzody chlewnej i drobiu.

Eurodeputowani podkreślili, że bardzo ważne jest, aby producenci spoza UE spełniali wymogi podobne do przepisów UE.

Posłowie zaproponowali, żeby gospodarstwa zajmujące się ekstensywnym chowem zwierząt nie były objęte dyrektywą.

Posłowie głosowali również za „zwiększeniem przejrzystości, udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do wydawania zezwoleń, eksploatacji i kontroli instalacji regulowanych”.

Sprawozdanie dotyczące dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i dyrektywy w sprawie składowania odpadów zostało przyjęte przez posłów z wynikiem 55 za, 26 przeciw i 6 wstrzymujących się, natomiast rozporządzenie w sprawie Portalu Emisji Przemysłowych zostało przyjęte 78 głosami za, przy 3 przeciw i 5 wstrzymujących się.

„Lepsza ochrona środowiska nie musi prowadzić do większej biurokracji. Innowacje są kluczem do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń, a do tego potrzebujemy bardziej konkurencyjnego europejskiego sektora przemysłowego. Polityka UE musi być realistyczna, ekonomicznie wykonalna i nie może zagrażać konkurencyjności. Nasza pozycja zapewnia firmom chwilę wytchnienia przez rozsądne okresy przejściowe, aby przygotować się do nowych wymagań, a także przyspieszone procedury uzyskiwania pozwoleń i elastyczność dla nowych technologii” – stwierdził po głosowaniu sprawozdawca Radan Kanev (PPE, Bułgaria) cytowany w komunikacie.