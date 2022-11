Wiele z prezentowanych rozwiązań skupiało się na poprawie dobrostanu zwierząt, ograniczaniu pracy ludzkiej oraz redukcji wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko, fot. A.T.

Na tegorocznych targach EuroTier można było z całą siłą poczuć jak ważne miejsca w produkcji zwierzęcej zajmują obecnie dobrostan i dbałość o środowisko. Wiele z prezentowanych w Hanowerze innowacji dotyczyło tych dwóch aspektów.

Targi EuroTier jak zawsze przyciągnęły tłumy zwiedzających zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie hodowli zwierząt. Jak podają organizatorzy w tym roku na targi przybyło ponad 1800 wystawców z 57 krajów i ponad 106 000 zwiedzających ze 141 krajów. Targi uświetniło ponad 400 wydarzeń i konferencji tematycznych.

Targi te w pewien sposób wskazują jakie trendy będą dominowały w rozwoju hodowli zwierząt. Tym razem odbyły się pod hasłem przewodnim „Transformacja hodowli zwierząt”. Organizatorzy starali się pokazać w jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą pomóc osiągnąć wyższą produktywność, podwyższony dobrostan oraz bardziej zrównoważoną produkcję – w szczególności poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w obszarach cyfryzacji, automatyzacji i robotyki.

System AutoDry jest innowacyjną funkcją w ramach oprogramowania zarządzania stadem GEA. Przygotowuje on krowy do zasuszenia efektywnie i delikatnie, poprzez zarządzanie czasem zdejmowania aparatu udojowego, fot. A. Troska

Co prawda w obecnej sytuacji zapał do inwestycji jest niższy niż w poprzednich latach, jednak nie brakuje rolników zainteresowanych rozwojem. Ponadto poszczególne działy rolnictwa są w różnym stopniu obciążone przez aktualną sytuację rynkową. Jak wspomniał Hubertus Paetow, prezydent DLG (Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego) w rozmowie z nami, obecnie rolnictwo jest mocno podzielone. W przypadku Niemiec część sektorów, np. trzoda chlewna, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i wstrzymuje się od jakikolwiek inwestycji, zaś inne, jak np. sektor bydła, znajdują się w lepszej sytuacji i wciąż dążą do rozwoju produkcji.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego organizowanego przez Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Opolu oraz DLG AgroFood zostali ciepło przywitani na EuroTier przez prezydenta oraz prezesa DLG, fot. A. Troska

Złote medale za innowacyjność

Ważnym puntem targów jest przyznanie nagród za innowacyjność. W tym roku niezależna komisja ekspertów wyróżniła 18 nowych produktów, spośród 150 zgłoszonych do konkursu „Innovation Award EuroTier”, przyznając cztery złote medale i czternaście srebrnych. Wiele z tych innowacji przyczynia się do znacznej poprawy warunków chowu i ograniczenia niezbędnej pracy ludzkiej. Ponadto trzech zwycięzców otrzymało dodatkowe wyróżnienie w postaci „Animal Welfare Award”. Nagroda ta przyznawana jest rozwiązaniom, które są szczególnie innowacyjne w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt.

Wygrodzenie Dreamstall pozwala krowom na naturalne zachowania podczas kładzenia się, leżenia i wstawania, bez ograniczania ich przez rurę karkową i tradycyjnie przegrody legowiskowe, fot. A. Troska.

Wśród czterech złotych medalistów mogliśmy zobaczyć dwa rozwiązania dedykowane dla sektora bydła, tj. GEA AutoDry będący systemem zarządzania dla konwencjonalnych systemów udojowych, który ogranicza produkcję mleka u krów przez zasuszeniem, oraz Stimulor® StressLess, czyli gumy strzykowe potrafiące dostosować się do strzyków różnej wielkości. Rozwiązanie to zdobyło również nagrodę „Animal Welfare Award”.

Stimulor® StressLess to gumy strzykowe, które dzięki falistej wardze potrafią dostosować się do strzyków różnej wielkości, fot. A. Troska

Ponadto złote medale przyznano za SoundTalks firmy GmbH, czyli system analizujący stan zdrowia świń poprzez rejestrowanie dźwięków w chlewni i oznaczanie odgłosów kaszlu. Czwartym złotym medalistą został Active Cleaner będący w pełni automatycznym robotem do sprzątania stajni.

Równie interesujące srebra

Wśród srebrnych medalistów uwagę przykuwały rozwiązania takiej jak Dreamstall (firmy Cowhouse International B.V.). Jest to wygrodzenie legowiskowe bez rury karkowej oraz tradycyjnych przegród legowiskowych. Dreamstall nagrodzono również medalem „Animal Welfare Award”.

Innym docenionym rozwiązaniem był Bovaer, czyli preparat zwierający 3NOP, który w kwietniu br. został dopuszczony w UE jako dodatek paszowy dla krów mlecznych i przeznaczonych do reprodukcji, który ogranicza on tworzenie się metanu w żwaczu nie wpływając przy tym niekorzystnie na zdrowie zwierząt, konsumentów, ani środowisko.

Bovaer stanowi szansę na ograniczenie emisji metanu przez krowy mleczne i redukcję emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez rolnictwo, fot. A. Troska

Ciekawym rozwiązaniem był również BeddingCleaner służący do usuwania odchodów z obór otwartych, który może być stosowany zarówno w przypadku materiałów organicznych, jak i nieorganicznych jak np. piasek.

BeddingCleaner służy do czyszczenia organicznych i nieorganicznych materiałów ściołowych w oborach bez wydzielonych stanowisk, fot. A. Troska

Rozwiązania od A do Z

Na ok. 250 000 m2 zwiedzający mogli zapoznać się z rozwiązaniami dedykowanymi dla praktycznie każdego aspektu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich – od genetyki, przez zarządzanie, zdrowie, rozród, żywienie, obsługę, wyposażenie budynków, po pozyskiwanie danych.

Na targach nie zabrakło również samych zwierząt, fot. A. Troska

Wiele z prezentowanych rozwiązań skupiało się na poprawie dobrostanu zwierząt, ograniczaniu pracy ludzkiej oraz redukcji wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko. Do osiągnięcia tych założeń konieczna jest również cała masa danych na temat zwierząt, ich zdrowotności i produkcyjności, dlatego też rozwiązania z tego zakresu również stanowiły sporą część prezentowanych produktów.