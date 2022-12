Wydatki związane z żywieniem krów mlecznych w ogólnym rachunku kosztów produkcji stanowią największą pozycję, nie dziwi więc, że hodowcy próbujący zmniejszyć koszty spoglądają właśnie w tym kierunku. Należy jednak pamiętać o fałszywych oszczędnościach, które ostatecznie przynoszą więcej szkody niż pożytku. Jakie są przykłady takich błędów? Na to pytanie odpowiada Grzegorz Kędzierski, dyrektor zarządzający z firmy Pellon Sp. z o.o.

– Jednym z częstszych zachowań w tym zakresie jest oszczędzanie na koszcie paszy, tj. kupowanie tańszych pasz, zamienników. Hasła mówiące, że coś jest tanie i dobre są dość powszechne, ale niestety coś co jest tanie nie może być dobre – mówił Grzegorz Kędzierski, dyrektor zarządzający z firmy Pellon Sp. z o.o.

Jak tłumaczył cena produktu kształtowana jest przez rynek, więc wyższa cena wskazuje, że dany towar jest bardziej pożądany.

– Producenci chętniej kupują to, co się sprawdza w gospodarstwach, więc wybór tańszych surowców może być taką fałszywą oszczędnością – zaznaczył.

Kolejną z wymienionych fałszywych oszczędności było zdawanie pasz raz dzienne.

– Kolejnym sposobem może być zadawanie paszy raz dziennie, aby oszczędzić na paliwie i nie przejeżdżać wozem paszowym przez korytarz zbyt często, ale pasza leżąca zbyt długo na korytarzy paszowym zachęca krowy do sortowania, przez co zjadają one więcej paszy treściwej, co zaś przekłada się na choroby metaboliczne. Ponadto pasza długo leżąca na stole paszowym ulega zapachom obory i jest mniej smakowita, przez co krowy mniej jej pobierają, a to skutkuje większą ilością niedojadów, więc nie jest to ekonomiczne rozwiązanie – wskazał Kędzierski.

Inną fałszywą oszczędnością może być ograniczenie pasz w przeliczeniu na krowę, jak mówił nasz rozmówca. Trzeba jednak pamiętać, że współczesne zwierzęta wymagają bardzo dokładnego zaspokajania potrzeb żywieniowych, aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał produkcyjny oraz zachować zdrowie.

– Fałszywe oszczędności przekładają się na zdrowotność zwierząt, a w konsekwencji na rozród i produkcję mleka. Jeśli chcemy oszczędzać, to musimy robić to mądrze. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić dla całego stada wystarczającej ilości paszy dobrej jakości, to powinniśmy ograniczyć pogłowie. Za zaoszczędzone środki możemy zakupić jałówki w czasie, gdy znowu będziemy w stanie zapewnić odpowiednią bazę paszową – tłumaczył Kędzierski.