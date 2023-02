Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, podziękował za zaproszenie. W piśmie poinformował również o skierowaniu sprawy do prokuratury, fot. A.T.

Wiceminister Romanowski zaprosił PFHBiPM na spotkanie ws. skreślenia MZHBiPM z listy członków Federacji. W odpowiedzi Leszek Hądzlik zaznaczył, że warto wysłuchać obydwu stron i zaprosił go do siedziby Federacji. Poinformował również, że zrealizowano postulat Komisji Rewizyjnej i części Członków Zarządu o skierowanie sprawy do wyjaśnienia przez właściwą miejscowo prokuraturę.

Na posiedzeniu zarządu Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego, które odbyło się 8 lutego br. w Parzniewie, Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa, poinformował zebranych, że w trybie pilnym zaprosi do siebie na piątek (10 lutego br.) Prezydium Polskiej Federacji oraz zarząd Mazowieckiego Związku i da szansę obydwu stronom na przedstawienie argumentów.

Najwyraźniej tak też uczynił, ponieważ PFHBiPM opublikowała na jednym z portali społecznościowych odpowiedź na to zaproszenie.

Sprawa skierowana do wyjaśnienia przez prokuraturę

Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, podziękował za zaproszenie. W piśmie poinformował również o skierowaniu sprawy do prokuratury.

„Publicznie dostępne informacje z przebiegu posiedzenia Zarządu MZHBiPM, w którym osobiście brał Pan udział i postawa Kolegów z Mazowieckiego Związku nakazują nam zrealizować postulat Komisji Rewizyjnej i części Członków Zarządu o skierowanie sprawy do wyjaśnienia przez właściwą miejscowo prokuraturę, co uczyniliśmy” – czytamy w piśmie.

Prezydium PFHBiPM vs. wiceminister i zarząd MZHBiPM?

Hądzlik stwierdził także, że w świetle publicznych deklaracji wiceministra Romanowskiego „o wprowadzeniu zarządu komisarycznego do Federacji, odebraniu dotacji czy cofnięciu uprawnień do prowadzenia ksiąg hodowlanych i oceny wartości użytkowej” zaproponowana formuła spotkania „jest nieadekwatna do zaistniałej sytuacji”.

„Zaproponowana formuła spotkania, Pan i Zarząd MZHBiPM kontra członkowie Prezydium PFHBiPM, jest nieadekwatna do zaistniałej sytuacji. Skoro wysłuchał Pan jednej strony to oczekujemy, że wysłucha Pan również drugiej strony, a następnie spotkamy się w gronie tych, którzy podjęli decyzję o skreśleniu MZHBiPM z listy członków Federacji” – zaznaczył Hądzlik w piśmie. „Jeżeli przyjmie Pan Minister tę partnerską formułę, o co prosimy, to zapraszamy Pana, do siedziby Federacji, w dogodnej dla Pana godzinie we wtorek 14 lutego br. lub innym uzgodnionym terminie” – dodał.

Prezydent Federacji poinformował także, że spotkanie w proponowanym przez wiceministra gronie będzie możliwe dopiero po 20.02.23 r., ze względu na odbywające się obecnie zjazdy sprawozdawczo-wyborcze regionalnych i rasowych związków hodowców.

Kwestia członkostwa MZHBiPM pozostaje otwarta

Hądzlik podkreślił, że decyzja o skreśleniu MZHBiPM z listy członków Federacji „nie uderza w Mazowieckich Hodowców i świadczone dla nich usługi”, a „droga do współpracy Federacji z Mazowieckim Związkiem Hodowców Bydła i Producentów Mleka stoi otworem”.

„Do tej pory mimo wielu różnic swoje problemy rozwiązywaliśmy we własnym gronie jako organizacja samorządna, dobrowolna, szanująca swoich członków i ich cele. Jeżeli Koledzy z Mazowsza zmienią swoje postępowanie, przeproszą pozostałych kolegów za to wprowadzone zamieszanie i złożą odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów Federacji to otwarta pozostaje kwestia członkostwa MZHBiPM i udział jej przedstawicieli we władzach statutowych Polskiej Federacji” – stwierdził prezydent PFHBiPM.