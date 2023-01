Z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego wypłynęła ważna dla sektora wołowiny deklaracja, że nie będzie on wspierać firm, które w swoim asortymencie mają produkty udające mięso, gdyż nie leży to w interesie zarówno hodowców, producentów żywca wołowego, jak i konsumentów.

- Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Mięsa Wołowego na swoim posiedzeniu w dniu 10.01.2022 podjęła decyzję, iż nie będzie wspierała działań promocyjnych podmiotów, które w swoim asortymencie mają podróbki mięsa. Nasze działanie jest pokierowane tym, iż środki na FPMW pochodzą od rolników – producentów żywca wołowego i w ich interesie jest promocja produktów pochodzących od zwierząt, a nie udających je – poinformował Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

- Wbrew opinii niektórych nie jest to karanie kogokolwiek za produkcję imitacji mięsa. To wprowadzenie jasnych i czytelnych reguł gry. Promujemy wołowinę i tym samym wspieramy chów i hodowlę. Jeżeli ktoś chce produkować i promować roślinne atrapy mięsa to nic nam do tego, ale musi mieć świadomość, że Fundusz Promocji Mięsa Wołowego nie będzie wspierał takich działań, gdyż uważa je za szkodliwe - dodał Zarzecki.