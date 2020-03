Folia odstraszy gryzonie i ptaki

Uszkodzenia folii, zepsute pasze, szkodliwe mykotoksyny, są skutkiem działania szkodników. Na rynku dostępne jest rozwiązanie pozwalające ograniczyć ten problem.

W ofercie firmy Hathor dostępne są folie marki Agrirepel, które mają zabezpieczyć magazynowane pasze przed szkodnikami. Agrirepel posiada w swojej ofercie folie do owijania balotów, rękawy do zakiszania oraz folie okrywające silos. Wszystkie te produkty posiadają rozwiązania Combirepel odstraszające ptaki i gryzonie. Combirepel został zarejestrowany w Europejskiej Agencji Chemikaliów, organie Unii Europejskiej ds. Regulacji Chemikaliów, co dowodzi, iż produkty Agrirepel są bezpieczne dla środowiska, odstraszanych szkodników, ludzi i pasz.

Agrirepel to produkt, zawierający dodatek odstraszający ptaki i gryzonie, które są poważnym zagrożeniem dla magazynowanych pasz objętościowych. Szkodniki atakujące bele uszkadzają folię, co prowadzi do nieprawidłowej fermentacji w zakiszanej paszy, z uwagi na dostający się tlen. W takich warunkach dochodzi do rozwoju pleśni i grzybów, będących źródłem mykotoksyn w paszy. W efekcie mogą pojawić się trudności w sprzedaży bel z kiszonką, gdyż kupujący ma świadomość ryzyka zakupu uszkodzonej beli.

Konieczna jest więc natychmiastowa naprawa uszkodzonych bel. Wymaga to czasu na częste kontrolowanie uszkodzeń, więcej folii do ponownego owinięcia lub taśmy do zaklejania dziur, co generuje wymierne straty ekonomiczne. Wielu rolników stosuje trutki, których skuteczność jest ograniczona, a które dodatkowo nie są przyjazne zarówno dla środowiska, jak i sporządzonej paszy.

Folia ochronna pozwala odstraszyć ptaki i gryzonie oraz ograniczyć uszkodzenia bel, rękawów czy silosów. Składnik jest dodawany do folii już w trakcie produkcji i zawiera wyłącznie naturalne komponenty, takie jak olejki eteryczne. Rozwiązanie to jest nieszkodliwe dla środowiska, gleby, ludzi, zwierząt, roślin, ani przygotowywanej paszy. Wspomniane olejki eterycznie nie zabijają ptactwa ani gryzoni, swym zapachem przypominają drapieżniki, co powoduje omijanie miejsc ze składowaną paszą i znaczące ograniczenie uszkodzeń folii. Jak zapewnia producent, skuteczność odstraszania wynosi 24 miesiące.

Folie są odporne na promieniowanie UV i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Produkt sprzedawany jest w wielu krajach Europy, a także w Ameryce Północnej. Jest to produkt standardowy, jeśli chodzi o wymiary, zastosowanie, przechowywanie, czy użycie maszyn do owijania bel.