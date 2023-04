Fonterra koryguje prognozę ceny mleka na rok 2023

Fonterra Co-operative Group Ltd zaktualizowała swoją prognozę na sezon 2022/2023; Fot. Fonterra

Fonterra Co-operative Group Ltd zaktualizowała swoją prognozę na sezon 2022/2023. Zakres cen mleka Farmgate waha się od 8,20 do 8,80 NZ (1 NZD = 2,6991 zł, NBP 2023-04-05) za kg suchej masy mlecznej do 8,00–8,60 NZD za kg suchej masy mlecznej. Zmniejsza to punkt środkowy zakresu o 20 centów z 8,50 NZD do 8,30 NZD za kg.

Spadek cen produktów, niższe ceny mleka Dyrektor generalny Fonterra, Miles Hurrell, mówi, że zmiana odzwierciedla krótkoterminowy popyt na produkty, który informuje, że cena mleka Farmgate spółdzielni jest niższa niż oczekiwano. Od naszej ostatniej aktualizacji w lutym ceny naszych produktów w Global Dairy Trade albo spadły, albo pozostały na tym samym poziomie. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku spadły od lutego o 7 proc., a ceny pełnego mleka w proszku nie wzrosły do poziomów zakładanych w poprzedniej prognozie. Wpłynęły na to dwa główne czynniki. Po pierwsze, popyt chiński na pełne mleko w proszku nie wrócił jeszcze do oczekiwanego poziomu. Drugi to produkcja mleka na półkuli północnej, a co za tym idzie, zapasy odtłuszczonego mleka w proszku rosną w miarę zbliżania się wiosny. Z tymi czynnikami wpływającymi na popyt, ceny nie wzrosły do poziomów wymaganych do utrzymania wyższej prognozowanej ceny mleka Farmgate na ten sezon - stwierdził dyrektor. Jak stwierdził Hurrell, aby wspomóc przepływ środków pieniężnych w gospodarstwie i wcześniej uzyskać gotówkę dla naszych rolników, dostosowujemy harmonogram stawek zaliczkowych, który jest proporcją sezonowej ceny mleka Farmgate płaconej rolnikom każdego miesiąca. Zwiększyliśmy marcową wypłatę za kwiecień i planujemy utrzymać płatności na tym poziomie do czerwca. Czytaj więcej Nowa Zelandia: mniej mleka w spółdzielni Fonterra Prognoza zysku na akcję na razie bez zmian Całoroczna prognoza znormalizowanego zysku na poziomie 55-75 centów na akcję pozostaje niezmieniona. Pozostajemy pozytywnie nastawieni do perspektyw na następny sezon i podzielimy się naszą prognozą ceny mleka Farmgate na sezon 2023/2024 w maju – powiedział Hurrell. Czytaj więcej Nowa Zelandia: Fonterra spodziewa się niższych cen mleka

