Nowozelandzka Fonterra Cooperative Group Ltd obniżyła swoją prognozę ceny mleka w gospodarstwie na rok gospodarczy 2023/2024.

Jak podał największy na świecie eksporter mleka Oczekuje się, że płatność dla rolników będzie wynosić od 6,25 do 7,75 dolarów nowozelandzkich (4,61 do 4,95 euro) za kilogram suchej masy mlecznej. W maju Fonterra pierwotnie spodziewała się ceny od 7,25 do 8,75 NZD/kg. Zmniejsza to środek przewidywanej marży wypłacanej rolnikom do 7,00 NZ/kg z 8,00 NZ/kg.

Spadek popytu importowego Chin

Według dyrektora generalnego Fonterry Milesa Hurrella skorygowana prognoza cen mleka odzwierciedla ciągły spadek chińskiego popytu importowego na pełne mleko w proszku. Gdy w maju, kiedy opublikowaliśmy naszą prognozę cen surowego mleka na początek sezonu 2023/2024, wskazaliśmy, że zawiera ona oczekiwanie, że popyt importowy Chin na pełne mleko w proszku wzrośnie w średnim okresie – powiedział Hurrell.