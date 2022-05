Nowozelandzki gigant mleczarski ogłosił, że obniży cenę mleka w sezonie 2021/2022 z 9,30 - 9,90 NZD do 9,10 - 9,50 NZD za kg suchej masy.

Nowozelandzki gigant mleczarski zrewidował swoją prognozę cen mleka w sezonie 2021/2022 i poinformował, że obniży cenę za mleko z poziomu 9,30 - 9,90 NZD do 9,10 - 9,50 NZD za kg suchej masy.

Miles Hurrell, dyrektor generalny z Fonterra, poinformował, że zmiana prognozy ceny mleka wynika z szeregu niedawnych wydarzeń, które miały krótkoterminowy wpływ na globalny popyt na produkty mleczne - w szczególności blokady w Chinach z powodu COVID-19, kryzys gospodarczy na Sri Lance oraz konflikt rosyjsko-ukraiński.

„Podczas gdy długoterminowe perspektywy dla mleczarni pozostają pozytywne i spodziewamy się, że światowy popyt i podaż będą bardziej zrównoważone w pozostałej części roku, zauważyliśmy, że te krótkoterminowe skutki przekładają się na ceny na platformie GDT. Na przykład średnie ceny pełnego mleka w proszku (WMP), kluczowego czynnika wpływającego na cenę mleka, spadły o 18 proc. w ciągu ostatnich czterech sesji GDT” – tłumaczył Hurrell.

Jak zaznaczył Hurrell, Fonterra eksportując do 140 krajów nieustannie ma do czynienia z tego rodzaju globalnymi wydarzeniami, jednak obecnie widoczny jest wpływ wielu zdarzeń, więc nie jest zaskakujące, że skupujący są ostrożni, szczególnie jeśli uwzględniona zostanie również presja inflacyjna.

„Będzie to rozczarowujące dla naszych rolników, ale zmiany w światowych cenach mleka są rekordowo wysokie. Przy średniej 9,30 NZD za kg suchej masy mleka byłaby to nadal najwyższa prognozowana cena mleka w historii spółdzielni” – podkreślił Hurrell. – „Oczekujemy, że do końca roku światowa produkcja mleka pozostanie ograniczona, ponieważ wysokie koszty paszy, nawozu i energii będą nadal wpływać na produkcję na półkuli północnej. Spodziewamy się również poprawy popytu, gdy krótkoterminowe skutki zaczną ustępować. Jak zawsze, istnieje szereg zagrożeń, które nadal uważnie obserwujemy, w tym potencjalny wpływ presji inflacyjnej i rosnących stóp procentowych na popyt, zwiększona zmienność w wyniku wysokich cen produktów mlecznych i dalsze zakłócenia wywołane przez COVID-19 i wydarzenia geopolityczne” – dodał.