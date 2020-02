Fonterra pomaga rolnikom dotkniętym suszą

Samorząd lokalny w Northland publicznie dziękuje Fonterrze za wsparcie podczas ostatniej suszy.

– Nasz zespół tankowców wykonał kawał dobrej roboty, szczególnie w odniesieniu do naszego zakładu Kauri w Whangarei. Dostarczono tam 90 000 litrów wody w ciągu ostatniego tygodnia- powiedział Kelvin Wickham, dyrektor generalny Fonterra – Włączono dostawę wody do produkcji mleka i udało się dostarczyć trzy ładunki cystern do miast takich jak Kaitaia i Kaikohe. Możemy wyjechać ze zbiornikami pełnymi wody i wrócić z mlekiem – dodał Wickham.

Spółdzielnia pomagała również w Rawene i Dargaville, poprzez transportowane przenośnych zbiorników z Wyspy Południowej, aby pomóc w magazynowaniu wody na obszarach wiejskich.

– Wspaniale było móc pomagać społecznościom, a jednoczenie skupić się na interesach, jeśli chodzi o przetrwanie mleka – powiedział Wickham – Musimy wyjaśnić, że odbiór mleka od naszych dostawców jest najważniejszą rzeczą, którą robimy, ale kiedy możemy pomóc społeczności mamy do dyspozycji wspaniałe zasoby – dodał.

Wickham powiedział, że wielu rolników z Fonterry odczuwało wpływ suszy na północy, a spółdzielnia współpracowała z zespołem Farm Source, by zrobić wszystko aby im pomoc.

