Fonterra rozpoczyna nowy sezon z rekordową ceną mleka

Fonterra rozpoczyna nowozelandzki sezon mleczarski 2021/2022 z najwyższą prognozą cen mleka w historii firmy. Powody stojące za tak pozytywną prognozą mogą wpłynąć również na ceny mleka w Europie.

Zgodnie z ogłoszoną przez Fonterrę prognozą na sezon mleczarski 2021/22, ceny mleka oferowane hodowcom z Nowej Zelandii będą mieściły się w zakresie od 7,25 NZ (4,28 EUR) do 8,75 NZ (5,16 EUR) za kg suchej masy mlecznej, z punktem środkowym wynoszącym 8 NZ (4,72 EUR). Średnia cena 8 dolarów nowozelandzkich oznacza dla spółdzielni historycznie najwyższy poziom wejścia w nowy sezon mleczarski. Po przeliczeniu odpowiada to cenie mleka w wysokości 34,4 eurocentów (ok. 1,54 zł) za kilogram mleka z 4 proc. zawartością tłuszczu i 3,3 proc. białka, jak podaje agrarheute.com.

W dobiegającym właśnie końca sezonie 2020/21, cena przedpłaty prawdopodobnie wyniesie średnio7,55 NZ. Poziom powyżej 7 NZ notowany jest drugi rok z rzędu.

Jak poinformował dyrektor generalny Miles Hurrell za tak pozytywnymi prognozami stoją poprawiające się globalne środowisko gospodarcze oraz silny popyt na produkty mleczne w stosunku do podaży.

Hurrell podkreślił, że globalny popyt na nabiał stale rośnie, szczególnie za sprawą silnego ożywienia chińskiej gospodarki oraz faktu, że zainspirowani przez COVID-19 ludzie szukają korzyści zdrowotnych płynących z mleka.

Jednocześnie w jego opinii wzrost globalnej podaży mleka jest stłumiony, a globalna podaż pełnego mleka w proszku ograniczona. W związku z tym Fonterra spodziewa się, że ceny mleka w najbliższej przyszłości pozostaną na obecnym poziomie.

Zaś tak szeroki zakres cen w prognozie wynika z zagrożeń z jakimi branża mleczarska będzie musiała się zmierzyć w kolejnych 18 miesiącach, do których Hurrell zaliczył pandemię COVID-19, wpływ wycofywania się rządów z pakietów wsparcia, zmienność kursów walut, zmiany modelach podaży i popytu, które mogą wejść na rynki mleczarskie, gdy ceny są wysokie oraz i potencjalny wpływ wszelkich kwestii geopolitycznych na całym świecie.