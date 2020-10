Fonterra sprzedaje swoje farmy mleczne w Chinach za 555 milionów dolarów

Fonterra zgodziła się sprzedać swoje chińskie farmy za łączną kwotę 555 milionów dolarów (313,74 miliona euro), potwierdził nowozelandzki gigant mleczarski.

Inner Mongolia Natural Dairy Co. Ltd, spółka zależna China Youran Dairy Group Limited, zgodziła się zakupić dwa centra rolnicze Fonterra w Ying i Yutian za 513 milionów dolarów (290 milionów euro).

Oddzielnie Fonterra zgodziła się sprzedać swoje 85 proc. udziałów w farmie Hangu firmie Beijing Sanyuan Venture Capital Co. Ltd za 42 mln USD (23,74 mln EUR). Sanyuan posiada 15 proc. udziałów mniejszościowych w gospodarstwie i skorzystał z prawa do pierwokupu udziałów Fonterra.

Prezes Miles Hurrell mówi, że budując farmy, Fonterra zademonstrowała swoje zaangażowanie w rozwój chińskiego przemysłu mleczarskiego. Dodał, że sprzedaż farm pozwoli spółdzielni na skupienie się na priorytetowych obszarach swojej działalności, w których ma przewagę konkurencyjną.

- Sprzedaż farm jest zgodna z naszą decyzją skupienia się na mleku naszych rolników z Nowej Zelandii. Chiny pozostają jednym z najważniejszych rynków strategicznych Fonterra, na które trafia około jednej czwartej naszej produkcji - twierdzi Hurrell.

Zakończenie sprzedaży, która jest przedmiotem ustawy antymonopolowej i innych zezwoleń regulacyjnych w Chinach, ma nastąpić w tym roku obrotowym. Fonterra spodziewa się wykorzystać wpływy gotówkowe z obu transakcji na spłatę zadłużenia w ramach wcześniej ogłoszonego programu redukcji zadłużenia.