Francja: Ograniczenia dotyczące mleka zrekompensowano 22 000 gospodarstwom

Wydaje się we Francji, że wsparcie dobrowolnych cięć produkcji mleka przyniosło pożądany efekt.

Prezes Stowarzyszenia Sektora Mlecznego (CNIEL), powiedział, że fundusz solidarnościowy organizacji, dzięki któremu rolnicy otrzymują rekompensatę za rezygnację z produkcji, był sukcesem.

Według CNIEL nie wyprodukowano łącznie 48 milionów litrów mleka, a przy pomocy tego instrumentu rekompensuje się cięcia w około 22 000 gospodarstw. Stowarzyszenie szacuje koszty z tego tytułu na 15,28 mln euro. Pierwotnie miało być udostępnione maksymalnie 10 milionów euro. CNIEL jednak zmobilizuje swoje rezerwy, aby nikogo nie pominąć.

Według służby statystycznej we francuskim ministerstwie rolnictwa (Agreste) dostawy mleka we Francji w kwietniu 2020 r. spadły o około 14,2 miliona litrów, czyli o 0,7 proc. do 2,12 miliarda litrów, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Według statystyk, susza wiosenna przyczyniła się do spadku produkcji mleka, ponieważ spowolniła wzrost trawy w głównych regionach produkcji. Ilość mleka wyprodukowanego od stycznia do kwietnia tego roku wzrosła o 1,6 proc. rok do roku do 8,41 miliarda litrów.