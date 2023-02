Francuscy hodowcy bydła mlecznego w zeszłym roku ponownie zmniejszyli produkcję.

Jak poinformowała służba statystyczna francuskiego ministerstwa rolnictwa (Agreste), w 2022 roku wyprodukowano około 23,3 mld kilogramów mleka. W porównaniu z rokiem poprzednim oznaczało to spadek o 0,8 proc.

Produkcja mleka

Udział gospodarstw konwencjonalnych w produkcji mleka nieznacznie wzrósł. Według Agreste, w zeszłym roku 16,6 proc. całkowitego wolumenu zostało sprzedanych z chronioną nazwą pochodzenia (PDO) i chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG), W 2021 r. było to 16,9 proc. Udział mleka ekologicznego ponownie wzrósł, z 5,2% do 5,4 proc.

Produkcja wyrobów mlecznych

Według służby statystycznej w dalszym przetwarzaniu zakonserwowano 2,78 mld kg mleka. Odpowiadało to spadkowi o 4,1 proc. Zmniejszyła się również produkcja jogurtów i deserów mlecznych o 1,5 proc. do 1,95 mln ton. Podobnie wypadła produkcja masła, która spadła o 1,8 proc. do 351 191 ton.

Produkcja francuskiego sera w 2022 r. pozostała w dużej mierze stabilna. Jak podaje Agreste, bez sera fondue sprzedano łącznie 1,72 mln ton sera, czyli tylko o 0,1 proc. mniej niż w 2021 r. Produkcja serów świeżych wzrosła o 4,2 proc. do 623 445 ton. Całkowita ilość serów miękkich spadła. Przy 391 212 ton poziom z 2022 r. był niższy o 3,4 proc.. Produkcja serów półtwardych zmniejszyła się o 2,0 proc. do 244 848 ton, a serów twardych o 3,5 proc. do 329 926 ton. Wolumenu produkcji z 2021 r. nie osiągnięto również w przypadku serwatki w proszku. Przy 466 426 ton wyprodukowano jej o 5,1 proc. mniej niż w 2021 r.